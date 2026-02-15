Kárpátaljai gyógyszerárak: mennyibe kerül ma influenzásnak lenni?
Február idén is az influenza és a felső légúti fertőzések csúcsszezonja, ami nemcsak az egészségünket, hanem a pénztárcánkat is megviseli. A Novini Zakarpattya összeállítása az ungvári és munkácsi patikák árairól arra világít rá, hogy a hagyományos „megfázásos gyógyszercsomag” költsége már ezer hrivnya felett jár.
Február közepéig több mint 8,5 ezer influenzás vagy felső légúti fertőzéses esetet diagnosztizáltak Kárpátalján. Egyes településeken a megbetegedések száma a járványküszöböt közelíti, és az egészségügyi alapellátási rendszer terhelése 12%-kal nőtt megyénkben.
A felmérés a gyógyszerárak emelkedéséről tanúskodik. A betegnek alaposan a zsebébe kell nyúlnia akkor is, ha hazai gyártású analóg gyógyszereket választ.
Az átlagárak a következőképpen alakulnak Ungvár és Munkács patikáiban:
- Lázcsillapítók: 55-95 hrivnya közötti összeg egy levélnyi tablettáért.
- Forró italporok (9 tasak): 160-210 hrivnya.
- Torokspray: 140-280 hrivnya (származási helytől függően).
- Orrspray/orrcsepp: 70-150 hrivnya.
- Torokfertőtlenítő szopogatótabletta: 85-110 hrivnya dobozonként.
Háromnapi tüneti kezelés körülbelül 1150-1300 hrivnyába kerül a betegnek. Ha a fertőzés komolyabb szövődményekkel jár, és az orvos antibiotikumot vagy közvetlen hatású vírusellenes szert javasol, a kezelési költség máris 2500-3000 hrivnyára emelkedhet.
Hogyan spóroljunk a kezelésen? Az orvos tanácsai
A spórolás érdekében a szakértők a kezelés racionális megközelítését javasolják.
- Kerüljük a tisztán növényi eredetű, nem bizonyított hatékonyságú étrend-kiegészítőket.
- A kezelésen spórolhatunk, ha teszünk a megelőzésért: hasznos lehet az időben elvégzett oltás.
- Kérjünk a gyógyszerésztől az ismert márkákhoz képest olcsóbb, de azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszert.
- Keressük fel háziorvosunkat: a Megfizethető gyógyszerek (Dosztupnyi liki) állami program keretében kapott ingyenes recepttel csökkennek a költségek.
A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a felépülés általában 14 napig is eltarthat, ezért a megelőzés továbbra is a legjobb és legolcsóbb megoldás.
