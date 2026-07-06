Kárpátalján továbbra sincsenek kijelölt hivatalos folyami strandok

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központja közzétette a július 2-i állapot szerinti országos vízminőségi jelentést. A laboratóriumok rendszeresen vizsgálják a fürdőzésre használt tavak és folyók vizének minőségét, hogy megállapítsák, biztonságos-e azok használata.

A jelentés szerint Kárpátalján továbbra sincsenek hivatalosan kijelölt folyami strandok, ezért a régióban a fürdőhelyek vízminőségéről a helyi hatóságok és a regionális tájékoztatási felületek adnak információt.

Országos szinten több mint egy tucat megyében megfelelőnek minősítették a víz minőségét a kijelölt strandokon, többek között Kijevben, Voliny, Lemberg, Ivano-Frankivszk, Odessza és Csernyivci megyében. Ugyanakkor egyes strandokon – például a zsitomiri Korosztenyben és Rivne megye több fürdőhelyén – mikrobiológiai szennyezettséget mutattak ki, ezért ott a fürdőzés nem ajánlott.

A június 25. és július 1. közötti időszakban országszerte 129 vízmintát vizsgáltak meg mikrobiológiai szempontból, amelyek közül mindössze kettő nem felelt meg az előírt egészségügyi követelményeknek.

A Népegészségügyi Központ emlékeztet arra, hogy fürödni kizárólag a kijelölt és hivatalosan engedélyezett strandokon ajánlott. A heves esőzések és más időjárási jelenségek rövid idő alatt is ronthatják a víz minőségét, ezért a lakosságnak érdemes folyamatosan figyelemmel kísérnie a helyi hatóságok tájékoztatását.

Kárpátalja.ma

Fotó: Illusztráció

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