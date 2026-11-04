Ezért kockázatos, ha éhgyomorra iszod a reggeli kávéd

A kávé éhgyomorra kellemetlen tüneteket okozhat. Mutatunk 4 egyszerű módszert, amellyel enyhítheted a panaszokat, és a reggeli kávézás is kellemesebb lehet.

Sokan el sem tudják képzelni a reggelt egy csésze kávé nélkül, és csak később jut eszükbe, hogy vizet is igyanak. De vajon számít, milyen sorrendben fogyasztjuk el ezeket? Bár a kávé hatása egyénenként eltérő lehet, az biztos, hogy éhgyomorra nem a legjobb választás. A Health szakértői most azt járták körül, mit érdemes tudni a reggeli kávézásról.

A kávé hatása éhgyomorra

Megemelheti a vérnyomást: a kávéban található koffein rövid időre megemelheti a vérnyomást és szívdobogásérzést okozhat, különösen azoknál, akik ritkán fogyasztanak koffeint, vagy érzékenyebben reagálnak rá. A változás mértéke egyénenként eltérő lehet, és az elfogyasztott kávé mennyisége, az életkor, valamint a koffeinfogyasztási szokások is befolyásolhatják.

a kávéban található koffein rövid időre megemelheti a vérnyomást és szívdobogásérzést okozhat, különösen azoknál, akik ritkán fogyasztanak koffeint, vagy érzékenyebben reagálnak rá. A változás mértéke egyénenként eltérő lehet, és az elfogyasztott kávé mennyisége, az életkor, valamint a koffeinfogyasztási szokások is befolyásolhatják. Fokozhatja a reggeli kiszáradást: a koffein enyhe vízhajtó hatású, vagyis fokozhatja a vizeletürítést. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a kávé kiszárítja a szervezetet, ugyanis jelentős mennyiségű vizet is tartalmaz. Rendszeres kávéfogyasztóknál ezért a vízhajtó hatás általában kevésbé jelentős, mint azoknál, akik csak alkalmanként isznak egy-egy csészével. Jó tudni viszont, hogy mivel reggelre amúgy is enyhén kiszáradunk, érdemes egy pohár vízzel kezdeni a napot, még a kávé előtt. A jelentősebb folyadékhiány ugyanis befolyásolhatja a keringést, a pulzust és a vérnyomást is.

a koffein enyhe vízhajtó hatású, vagyis fokozhatja a vizeletürítést. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a kávé kiszárítja a szervezetet, ugyanis jelentős mennyiségű vizet is tartalmaz. Rendszeres kávéfogyasztóknál ezért a vízhajtó hatás általában kevésbé jelentős, mint azoknál, akik csak alkalmanként isznak egy-egy csészével. Jó tudni viszont, hogy mivel reggelre amúgy is enyhén kiszáradunk, érdemes egy pohár vízzel kezdeni a napot, még a kávé előtt. A jelentősebb folyadékhiány ugyanis befolyásolhatja a keringést, a pulzust és a vérnyomást is. A gyomrot is megviselheti: mivel a kávé összetevői serkenthetik a gyomorsav termelődését, egyeseknél gyomorégést, savas felböfögést vagy más emésztőrendszeri panaszokat válthat ki, különösen akkor, ha éhgyomorra fogyasztják. Ha rendszeresen gyomorégést tapasztalsz kávézás után, érdemes megfigyelni, hogy a kisebb adag, az étkezés utáni fogyasztás vagy a kávé elhagyása enyhíti-e a tüneteket.

Számít, hogy rendszeresen iszunk-e kávét?

A koffein vérnyomásra gyakorolt hatása függ attól is, milyen gyakran fogyasztjuk. Aki csak ritkán kávézik, annál a koffein átmeneti vérnyomás-emelkedést okozhat, míg a rendszeres fogyasztóknál a szervezet részben hozzászokhat a koffeinhez, így a hatás is mérsékeltebb lehet.

Mit érdemes inni vagy enni a kávé előtt?

Nem kell feltétlenül lemondani a reggeli kávéról csak azért, mert ébredés után iszod meg, néhány egyszerű szokást viszont érdemes betartani.

Igyál egy pohár vizet vagy koffeinmentes teát ébredés után! Ez segít pótolni az éjszaka során elveszített folyadékot. A reggeli vízivás különösen fontos, ha amúgy is kevés folyadékot fogyasztasz, vagy a kávé után kellemetlen tüneteket tapasztalsz.

Ez segít pótolni az éjszaka során elveszített folyadékot. A reggeli vízivás különösen fontos, ha amúgy is kevés folyadékot fogyasztasz, vagy a kávé után kellemetlen tüneteket tapasztalsz. Fogyassz könnyű reggelit! A gyümölcsök, zöldségek, egy turmix vagy zabkása is hozzájárulhat a folyadékbevitelhez.

A gyümölcsök, zöldségek, egy turmix vagy zabkása is hozzájárulhat a folyadékbevitelhez. Figyeld a saját reakcióid! Ha a kávé szívdobogásérzést, remegést, nyugtalanságot vagy gyomorégést okoz, próbál kisebb adagot inni, illetve étkezés után kávézni!

Ha a kávé szívdobogásérzést, remegést, nyugtalanságot vagy gyomorégést okoz, próbál kisebb adagot inni, illetve étkezés után kávézni! Ne csak a reggeli folyadékpótlásra figyelj!A nap folyamán is igyál eleget, és az ne csak kávé legyen!

Forrás: hazipatika.com

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