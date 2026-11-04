Ezért kockázatos, ha éhgyomorra iszod a reggeli kávéd
A kávé éhgyomorra kellemetlen tüneteket okozhat. Mutatunk 4 egyszerű módszert, amellyel enyhítheted a panaszokat, és a reggeli kávézás is kellemesebb lehet.
Sokan el sem tudják képzelni a reggelt egy csésze kávé nélkül, és csak később jut eszükbe, hogy vizet is igyanak. De vajon számít, milyen sorrendben fogyasztjuk el ezeket? Bár a kávé hatása egyénenként eltérő lehet, az biztos, hogy éhgyomorra nem a legjobb választás. A Health szakértői most azt járták körül, mit érdemes tudni a reggeli kávézásról.
A kávé hatása éhgyomorra
- Megemelheti a vérnyomást: a kávéban található koffein rövid időre megemelheti a vérnyomást és szívdobogásérzést okozhat, különösen azoknál, akik ritkán fogyasztanak koffeint, vagy érzékenyebben reagálnak rá. A változás mértéke egyénenként eltérő lehet, és az elfogyasztott kávé mennyisége, az életkor, valamint a koffeinfogyasztási szokások is befolyásolhatják.
- Fokozhatja a reggeli kiszáradást: a koffein enyhe vízhajtó hatású, vagyis fokozhatja a vizeletürítést. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a kávé kiszárítja a szervezetet, ugyanis jelentős mennyiségű vizet is tartalmaz. Rendszeres kávéfogyasztóknál ezért a vízhajtó hatás általában kevésbé jelentős, mint azoknál, akik csak alkalmanként isznak egy-egy csészével. Jó tudni viszont, hogy mivel reggelre amúgy is enyhén kiszáradunk, érdemes egy pohár vízzel kezdeni a napot, még a kávé előtt. A jelentősebb folyadékhiány ugyanis befolyásolhatja a keringést, a pulzust és a vérnyomást is.
- A gyomrot is megviselheti: mivel a kávé összetevői serkenthetik a gyomorsav termelődését, egyeseknél gyomorégést, savas felböfögést vagy más emésztőrendszeri panaszokat válthat ki, különösen akkor, ha éhgyomorra fogyasztják. Ha rendszeresen gyomorégést tapasztalsz kávézás után, érdemes megfigyelni, hogy a kisebb adag, az étkezés utáni fogyasztás vagy a kávé elhagyása enyhíti-e a tüneteket.
Számít, hogy rendszeresen iszunk-e kávét?
A koffein vérnyomásra gyakorolt hatása függ attól is, milyen gyakran fogyasztjuk. Aki csak ritkán kávézik, annál a koffein átmeneti vérnyomás-emelkedést okozhat, míg a rendszeres fogyasztóknál a szervezet részben hozzászokhat a koffeinhez, így a hatás is mérsékeltebb lehet.
Mit érdemes inni vagy enni a kávé előtt?
Nem kell feltétlenül lemondani a reggeli kávéról csak azért, mert ébredés után iszod meg, néhány egyszerű szokást viszont érdemes betartani.
- Igyál egy pohár vizet vagy koffeinmentes teát ébredés után!Ez segít pótolni az éjszaka során elveszített folyadékot. A reggeli vízivás különösen fontos, ha amúgy is kevés folyadékot fogyasztasz, vagy a kávé után kellemetlen tüneteket tapasztalsz.
- Fogyassz könnyű reggelit! A gyümölcsök, zöldségek, egy turmix vagy zabkása is hozzájárulhat a folyadékbevitelhez.
- Figyeld a saját reakcióid! Ha a kávé szívdobogásérzést, remegést, nyugtalanságot vagy gyomorégést okoz, próbál kisebb adagot inni, illetve étkezés után kávézni!
- Ne csak a reggeli folyadékpótlásra figyelj!A nap folyamán is igyál eleget, és az ne csak kávé legyen!
Forrás: hazipatika.com