Kiszáradás: mik a tünetek, és mit tehetünk ellene?

Ha nem viszünk be elegendő mennyiségű folyadékot, akár ki is száradhatunk, főként a nyári kánikulában. Ennek enyhébb, közepesen súlyos és súlyos fokozata is van.

Ha súlyos kiszáradás esetén nem érkezik orvosi segítség, akár halált is okozhat. Legyünk tehát óvatosak – ebben segít a The Telegraph összeállítása a dehidratációval kapcsolatosan.

A dehidratáltság, azaz a kiszáradás foka lehet enyhe, közepes vagy súlyos – attól függően, hogy mennyi víz hiányzik éppen a szervezetünkből. A kiszáradás legelső tünetei a szomjúságérzés és a sötét színű vizelet. Előbbi azt jelzi a szervezet számára, hogy pótolja a kiesett folyadékbevitelt, utóbbi pedig a csökkent vízkiválasztás (azaz fokozott vízmegtartás) jele.

Ezen a két tüneten kívül előfordulhatnak még a következők is:

szédülés, kábultság;

fejfájás;

fáradtság;

kiszáradt száj, ajkak, szemek;

kevés vizelet ritkán ürítve (kevesebb mint napi három-négyszer).

A kiszáradás mindezekkel együtt erőtlenséggel és az állóképesség csökkenésével jár. Ez áll a legtöbbször a hőség miatti kimerülés hátterében. Ezen a ponton azonban még lehetséges visszafordítani a kiszáradás folyamatát orvosi, kórházi beavatkozás nélkül. Ennek legfőbb módja az ivás, azaz a fokozott folyadékbevitel.

Ha a dehidratáció krónikussá válik, azaz folyamatosan jelen van, az befolyásolhatja a vesék működését, vesekő képződéséhez vezethet. Ezen kívül előfordulhat még:

máj-, ízület- és izomkárosodás;

koleszterinproblémák;

székrekedés.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Mindenképpen orvoshoz kell fordulni abban az esetben, ha ivás ellenére nem javulnak a tünetek. Kisgyerekek esetében mindig orvoshoz kell fordulni, ha azt gyanítjuk, hogy ki van száradva. Babák esetében mindig hívjunk orvost, ha az elmúlt 24 órában hatszor vagy annál többször volt hasmenése , illetve ha háromszor vagy annál többször hányt. Ha az orvos úgy gyanítja, hogy ki vagyunk száradva, ezt egy vér-, illetve vizeletvizsgálattal könnyen ellenőrizni tudja, amely megmutatja nátrium és a kálium egyensúlyát a szervezetünkben.

Ha a kiszáradás tüneteit figyelmem kívül hagyjuk, és nem pótoljuk a folyadékot, akkor a dehidratáció súlyossá válhat. Ez az állapot már sürgős orvosi, kórházi beavatkozást igényel. Mindenképpen forduljunk orvoshoz, ha a következő tünetek közül bármelyiket észleljük:

fáradtság, letargia, zavartság;

száj- és szemszárazság, a szemek nem könnyeznek;

nyolc órája nem volt vizelet;

olyan száraz bőr, hogy ha megcsípjük, csak lassan áll vissza az eredeti állapotába;

gyors szívverés;

véres széklet vagy hányás;

alacsony vérnyomás;

ingerlékenység;

beesett szemek;

gyenge pulzus;

hideg végtagok;

görcsök, rohamok;

csökkent tudatállapot.

Ha a súlyos kiszáradást nem kezelik, az súlyos komplikációkhoz, és végső soron halálhoz vezethet. Tehát az ezeket a tüneteket észleljük, azonnal kérjünk segítséget!

