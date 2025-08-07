Közel 2500 egészségügyi intézmény sérült meg a háború ideje alatt

Rendszeresen éri találat Ukrajna orvosi intézményeit és egyéb polgári infrastruktúráját a teljes körű háború kitörése óta.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint ennek ellenére az egészségügyi rendszer továbbra is működik.

2025. augusztus 1-jéig 2 108 intézmény részlegesen megrongálódott, további 311 teljesen megsemmisült.

Néhányat már helyreállítottak: 666 intézmény ismét teljes kapacitással működik, további 317-et részben helyreállítottak.

A károk ellenére a legtöbb egészségügyi intézmény nem állt le: 1466 teljes kapacitással, további 187 részlegesen működik, 227-et pedig ideiglenesen máshová helyeztek át.

A teljes körű háború kezdete óta 278 mentőautó semmisült meg, 147 jármű megrongálódott, további 80-at pedig az ellenség elkobzott.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium partnereivel együttműködve továbbra is szisztematikusan helyreállítja az egészségügyi infrastruktúrát.

