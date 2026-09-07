Légzőgyakorlat a stressz és a szorongás enyhítésére

A négy ütemből álló gyakorlat egyszerű módszer lehet a stressz és a szorongás csökkentésére.

A stresszes helyzetekben gyakran megváltozik a légzésünk: gyorsabbá és felületesebbé válhat, miközben a szervezetünk „készenléti” állapotba kerül. Egy egyszerű, négy lépésből álló légzőgyakorlat, a box breathing – vagyis dobozlégzés – segíthet abban, hogy tudatosan lassítsuk a légzésünket, így nyugodtabb állapotba kerüljünk. A módszer lényegét a BBC mutatta be.

Jó módszer szorongás és stressz ellen

A box breathing lényege, hogy a légzés négy szakaszból áll, és mindegyik ugyanannyi ideig tart. A klasszikus változatban

négy másodpercig belélegzünk,

négy másodpercig bent tartjuk a levegőt,

négy másodpercig kilélegzünk,

majd újabb négy másodpercig visszatartjuk a levegőt. Ezután kezdődik elölről a ciklus.

A gyakorlat néhány perc alatt is elvégezhető, de aki kényelmesnek érzi, akár hosszabb ideig is folytathatja. A lényeg nem feltétlenül a négy másodperc, hanem az, hogy a négy szakasz nagyjából azonos hosszúságú legyen.

Mi történik közben a szervezetben?

A gyakorlat különösen érdekes része a kilégzés utáni levegővisszatartás. Ilyenkor átmenetileg emelkedik a szervezetben a szén-dioxid (CO₂) szintje. Az agy érzékeli ezt a változást, ami természetes légzési ingert vált ki: egyre erősebb késztetést érzünk arra, hogy levegőt vegyünk. A módszer hívei szerint ennek a kellemetlen érzésnek a tudatos megtapasztalása segíthet abban, hogy jobban toleráljuk a légzés és a szén-dioxid-szint kisebb változásait. A légzés lassítása közben pedig a figyelem is könnyebben visszaterelhető a jelen pillanatra.

Egy friss, észak-amerikai kutatásban a box breathing hatását nagy stresszel járó helyzetekben vizsgálták. Az eredmények alapján a technika mérsékelhette a szívfrekvencia és más, stresszhez kapcsolódó élettani mutatók jelentős emelkedését.

Mikor érdemes kipróbálni?

A box breathing különösen olyan helyzetekben lehet praktikus, amikor előre tudható, hogy valami feszültséget fog okozni. Például egy fontos prezentáció, vizsga vagy állásinterjú előtt néhány percnyi tudatos légzés segíthet lecsendesíteni a zaklatott gondolatokat.

Alkalmazható akkor is, ha valaki éjszaka felébred, és a stresszes gondolatok miatt nehezen alszik vissza. Fontos viszont, hogy a légzőgyakorlat nem helyettesíti a szorongás vagy más mentális probléma kezelését. És még egy lényeges egészségügyi figyelmeztetés: ha a levegő visszatartása kellemetlen, szédülést vagy rosszullétet okoz, abba kell hagyni, és visszatérni a természetes légzéshez.

Forrás: hazipatika.com

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