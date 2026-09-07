Lakástűzben halt meg egy nő a Munkácsi járásban

Szeptember 4-én este tűz ütött ki egy többszintes épület egyik lakásában Szarvasházán (Zsdenijeve). A tűzben egy 33 éves nő életét vesztette – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A katasztrófavédelemhez 19 óra 16 perckor érkezett bejelentés a Sevcsenko utcában történt tűzesetről. A lángok mintegy 5 négyzetméteren károsították meg a lakás berendezését és egyéb vagyontárgyait. A helyszínen egy 1993-ban született nő holttestét találták meg.

A tűz oltásában az Alsóvereckei és a Szarvasházai állami tűzoltó- és mentőegységek két járműve vett részt.

A tűz keletkezésének okát, valamint az anyagi károk pontos mértékét jelenleg szakértők vizsgálják.

Kárpátalja.ma

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