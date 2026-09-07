Történelmi csúcson a benzin ára Ukrajnában

Tovább emelkedtek az üzemanyagárak Ukrajnában: az A-92-es, az A-95-ös és a prémium A-95-ös benzin átlagára is új történelmi rekordot ért el. A dízel ára egyelőre nem döntött rekordot.

A Minfin adatai szerint szeptember 7-én az A-95 prémium benzin átlagára 85,99 hrivnya volt literenként, ami a hétvége óta 82 kopijkás emelkedést jelent. Az A-95-ös benzin ára 22 kopijkával, 82,22 hrivnyára nőtt.

Az A-92-es benzin ára 78,64 hrivnyára emelkedett, ami 78 kopijkás, több mint egy százalékos növekedést jelent. A dízel literenkénti átlagára 23 kopijkával, 92,63 hrivnyára nőtt, míg az autógáz ára mindössze 3 kopijkával, 43,41 hrivnyára emelkedett.

A közel-keleti konfliktus is hatással van az árakra

Az ukrajnai üzemanyag-drágulás hátterében elsősorban a kőolaj árának emelkedése áll. Az ukrán sajtó szerint ebben szerepet játszik a közel-keleti konfliktus újabb kiéleződése és az ebből fakadó bizonytalanság az olajszállításokban.

A Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom az elmúlt időszakban jelentősen visszaesett, ami tovább növelte az olajpiaci kockázatokat.

Az üzemanyagárak emelkedése így várhatóan továbbra is nyomást gyakorolhat az ukrán autósok pénztárcájára.

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