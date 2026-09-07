Építkezésen vesztette életét egy fiatal férfi Ungváron
Tragikus baleset történt szeptember 5-én reggel Ungváron: egy 32 éves férfi életét vesztette építési munkálatok közben.
A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi egy épület 12. emeletéről zuhant le. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében büntetőeljárást indítottak.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.
A vonatkozó jogszabály akár nyolc év szabadságvesztést is kilátásba helyez.
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