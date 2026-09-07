Új információs táblákat helyeztek ki a Kárpáti Bioszféra Rezervátumban

Új információs táblákat helyeztek ki a Kárpáti Bioszféra Rezervátum területén. A táblák a védett területen való tartózkodás szabályairól tájékoztatják a látogatókat, emellett QR-kódokat is tartalmaznak az elektronikus belépőjegyek megvásárlásához.

A rezervátum tájékoztatása szerint a Petrosz–Hoverla természetvédelmi kutatóosztály területén olyan táblákat helyeztek ki, amelyek többek között a behajtás, a vadászat és a szemetelés tilalmára hívják fel a figyelmet.

Az Ugolykai és Tribusani természetvédelmi kutatóosztályoknál QR-kódokat tartalmazó táblákat állítottak fel. Ezek segítségével a látogatók beléphetnek az elektronikus rendszerbe, megismerhetik a szükséges információkat, és online megvásárolhatják belépőjegyüket.

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