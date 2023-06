Ma van a kábítószer-ellenes világnap

1988 óta június 26-a a kábítószer-ellenes világnap.

Az ENSZ egy 1987. december 7-én kelt határozatában jelölte ki ezt a napot, hogy a tudatmódosító szerekkel történő visszaélés és az illegális kábítószer-kereskedelem elleni harcra hívják fel a figyelmet minden évben.

A pszichoaktív szerek használata több ezer évvel ezelőtt kezdődött, rengeteg fajtáját ismerik és használják világszerte. Vannak veszélyesek s kevésbé veszélyesek; vannak, amelyeket gyógyászati célra is használnak (pl. morfium, marihuána). Akárcsak minden más szenvedélybetegségnél, itt is függőség alakulhat ki: egészségkárosító és tudatmódosító hatása miatt azonban nem csak illegális (legnagyobb részük), hanem veszélyes is – írja a webbeteg.hu.

A kábítószerek fogyasztása elleni küzdelem során jogszabályokat alkotnak, egyezményeket kötnek, külön szervek, szervezetek alakultak.

A UNODC (Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala) adatai szerint megközelítőleg 11 millió ember fogyaszt valamilyen tudatmódosító szert, amelyből 1,4 millióan HIV-betegségben és 5,6 millióan hepatitis C-betegségben szenvednek. Ez a szám pedig rendkívül magasnak tekinthető.



Az ENSZ közleménye szerint 2020 és 2021 között 35%-kal nőtt – és ezzel rekordot döntött – a kokacserje-termesztés szerte a világon.

A belügyminisztérium adatai szerint jelenleg Ukrajnában hivatalosan mintegy 1-1,5 millió kábítószerfüggő él. És ez a szám évente 8-10%-kal növekszik. A valós számok azonban jóval magasabbak lehetnek.

A legnagyobb mértékben Zaporizzsja megyében, Kijevben, Donyeck megyében és Kirovográd megyében fogyasztanak kábítószert.

A kábítószer-függőség problémája Ukrajnában különösen a fiatalokat érinti. A statisztikai adatok szerint Ukrajnában átlagosan 14 évesen próbálják ki először a kábítószereket. Minden ötödik 14 éves tinédzser kipróbált már legalább egyszer valamilyen tudatmódosító szert.

A kábítószerfüggők többsége férfi, csupán egyharmaduk nő.

Irina Venediktova főügyész elmondta, hogy a kábítószer-függőség növekedési üteme Ukrajnában az egyik legmagasabb a világon.

Hozzátette: az utóbbi időben megnövekedett a kábítószerhez köthető bűncselekmények száma is.

A háború következményeképp pedig megnövekedett a kábítószer fogyasztók száma, ezzel együtt pedig nőtt a fertőző betegek száma is. Csak 2023 májusában 966 új HIV-fertőzöttet regisztráltak Ukrajnában.

Az orvosok szerint a kábítószer-függőség társadalmi probléma, a kábítószer elleni harc pedig az első helyen kellene, hogy álljon.

Ezen a napon a világ számos pontján szerveznek megemlékezéseket, közösségi eseményeket, hogy felhívják a figyelmet a kábítószer használatának veszélyeire és káros következményeire.

A zéró tolerancia politikája megmutatta, hogy a kábítószer elleni háborút nem lehet megnyerni, de csökkenteni lehet a kábítószer-használat által okozott károkat.

Fotó: Illusztráció