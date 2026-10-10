Ma van a szervdonáció és transzplantáció világnapja

Október második szombatja a szervdonáció és transzplantáció világnapja, ezen a napon hagyományosan sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a szervadományozás fontosságára a figyelmet.

A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért civil szervezet immár 19. Donornapja tiszteletadás a donoroknak és családtagjaiknak, illetve szolidaritás a szervátültetésre váró betegek iránt. A rendezvény keretében lehetőség nyílik arra, hogy a transzplantált emberek köszönetüket fejezzék ki a szervátültetés lehetőségét megteremtő, valamint a transzplantációt és az utógondozást végző egészségügyi dolgozóknak.

A rendezvények az alapítvány által szervezett hagyományos délelőtti sporteseményekkel kezdődnek a MOM Sportközpontban, ahol a szervátültetés területén dolgozó orvosok, szervátültetett sportolók és olimpikonok úszóváltóját, valamint egykori válogatott labdarúgók részvételével kispályás focimérkőzését rendezik meg.

Délután a mezőgazdasági múzeumban a szeretteiknek adományozó donorokat Pro Vita díjjal tüntetik ki, majd átadják az alapítvány Szent Kozma- és Damján-díját.

A donorok emlékére a múzeumtól 19 órakor fáklyás séta indul a Hősök terére, a kezdeményezéshez csatlakozik a Magyar Szervátültetettek Szövetsége is. A szövetségnek vidéken is lesznek programjai, illetve képviselői részt vesznek a Spar Budapest Maraton futóversenyen.

A szervdonáció és transzplantáció Európa-napját az Európa Tanács kezdeményezésére 1996-ban, Genfben rendezték meg először, majd 2005-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) október második szombatját a szervdonáció és transzplantáció világnapjává nyilvánította.

Forrás: felvidek.ma

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