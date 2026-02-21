Meghosszabbították a karantént a Nagyszőlősi kistérség oktatási intézményeiben
Továbbra sem csökkent az akut légúti megbetegedések száma a Nagyszőlősi kistérségben – közölte a Nagyszőlősi Városi Tanács a Facebook-oldalán pénteken.
A közlemény szerint a kistérségben az akut légúti megbetegedések növekedését regisztrálták – 505 esetet, köztük 337-et gyermekek esetében. Az iskoláskorú gyermekek megbetegedésének aránya 72,7%, az óvodáskorú gyermekeké pedig 27,9%.
Emiatt a kistérség oktatási intézményeiben elrendelt karantént február 27-ig meghosszabbították.
