Megugrott a koronavírusfertőzések száma Kijevben
Augusztusban növekedett a CoViD-19 esetek száma Ukrajnában – tudatta hivatalos oldalán az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
Bár emelkedett az esetek száma, az előfordulási gyakoriság jelentősen alacsonyabb, mint tavaly volt.
Augusztus eleje óta 8714 esetet regisztráltak az elektronikus egészségügyi rendszerben (ebből 1342 beteget kezeltek kórházban).
Tavaly augusztusban 26 451 esetet regisztráltak.
A legtöbb esetet Kijevben (2076) és Kijev megyében (726), Dnyipropetrovszk megyében (1469) és Lemberg megyében (735) regisztrálták.