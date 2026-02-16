Melyik gyümölcs lehet a legjobb a vércukorszint stabilizálására?
A banán és az alma sokak kedvenc gyümölcsei közé tartozik. De vajon melyik fogyasztása előnyösebb a vércukorszintünk tekintetében? Dietetikus segít tisztázni a kérdést.
Vajon az alma vagy a banán fogyasztása előnyösebb, ha oda kell figyelnünk a vércukorszintünkre? Az EatingWell által megkérdezett dietetikusok segítettek a kérdés tisztázásában.
A banán hatása a vércukorszintre
A banán egy viszonylag magas szénhidráttartalmú gyümölcsnek számít. Egy közepes méretű banán körülbelül 27 gramm szénhidrátot és 14 gramm cukrot tartalmaz, bár a szintén benne rejlő, jelentős mennyiségű rost azért igencsak lassítja a szénhidrát felszívódását, valamint segít a vércukorszint stabilizálásában is.
Ahogy azonban arra Sheri Gaw diabetológus is felhívta a figyelmet, nem mindegy sem a gyümölcs mérete, sem az érettsége. Egy nagyobb banán ugyanis erőteljesebb vércukoringadozást is kiválthat, míg egy zöldebb, éretlenebb banán több rezisztens keményítőt tartalmaz, és kisebb hatással van a vércukorszintre – írta meg a Nosalty.
Az alma hatása a vércukorszintre
Az almában sok oldható rost található, amelyek segítenek a szénhidrát felszívódásának lassításában – magyarázta Ginger Cochran dietetikus-diabetológus. Összességében egy közepes méretű alma kisebb vércukor-ingadozást vált ki, mint egy banán. Az alma pektintartalma ráadásul a jótékony bélbaktériumokra is jó hatással van.
Tápanyagtartalom összehasonlítása
Az említett két gyümölcs egészségre gyakorolt hatásai kapcsán nem célunk egyértelmű nyertest hirdetni, azonban KalóriaGuru.hu kalkulátorait használva megpróbáltuk összehasonlítani az alma és a banán tápanyagtartalmát. Ez alapján elmondható, hogy az alma 52, míg a banán 89 kilokalóriányi energiát tartalmaz 100 grammonként, a glikémiás indexe pedig az előbbinek 38, míg az utóbbinak 52. Mutatjuk, a legfontosabb tápanyagok mennyiségét illetően hogyan teljesítenek ezek a gyümölcsök.
Az alma és a banán tápanyagtartalmának összehasonlítása
|Tápanyag neve
|Mennyiség 100 gramm almában
|Mennyiség 100 gramm banánban
|Fehérje
|0,3 gramm
|1,1 gramm
|Zsír
|0,2 gramm
|0,3 gramm
|Szénhidrát
(ebből cukor)
|11,4 gramm
(10,4 gramm)
|20,2 gramm
(12,2 gramm)
|Rost
|2,4 gramm
|2,6 gramm
|Nátrium
|1 milligramm
|1 milligramm
|B6-vitamin (piridoxin)
|0,041 milligramm
|0,367 milligramm
|B9-vitamin (folsav)
|3 mikrogramm
|20 mikrogramm
|C-vitamin
|4,6 milligramm
|8,7 milligramm
|Kálium
|107 milligramm
|358 milligramm
|Mangán
|0,035 milligramm
|0,27 milligramm
Az alma és a banán tápanyagtartalmát összehasonlító táblázat
Forrás: hazipatika.com