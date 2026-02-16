Melyik gyümölcs lehet a legjobb a vércukorszint stabilizálására?

A banán és az alma sokak kedvenc gyümölcsei közé tartozik. De vajon melyik fogyasztása előnyösebb a vércukorszintünk tekintetében? Dietetikus segít tisztázni a kérdést.

Vajon az alma vagy a banán fogyasztása előnyösebb, ha oda kell figyelnünk a vércukorszintünkre? Az EatingWell által megkérdezett dietetikusok segítettek a kérdés tisztázásában.

A banán hatása a vércukorszintre

A banán egy viszonylag magas szénhidráttartalmú gyümölcsnek számít. Egy közepes méretű banán körülbelül 27 gramm szénhidrátot és 14 gramm cukrot tartalmaz, bár a szintén benne rejlő, jelentős mennyiségű rost azért igencsak lassítja a szénhidrát felszívódását, valamint segít a vércukorszint stabilizálásában is.



Ahogy azonban arra Sheri Gaw diabetológus is felhívta a figyelmet, nem mindegy sem a gyümölcs mérete, sem az érettsége. Egy nagyobb banán ugyanis erőteljesebb vércukoringadozást is kiválthat, míg egy zöldebb, éretlenebb banán több rezisztens keményítőt tartalmaz, és kisebb hatással van a vércukorszintre – írta meg a Nosalty.

Az alma hatása a vércukorszintre

Az almában sok oldható rost található, amelyek segítenek a szénhidrát felszívódásának lassításában – magyarázta Ginger Cochran dietetikus-diabetológus. Összességében egy közepes méretű alma kisebb vércukor-ingadozást vált ki, mint egy banán. Az alma pektintartalma ráadásul a jótékony bélbaktériumokra is jó hatással van.

Tápanyagtartalom összehasonlítása

Az említett két gyümölcs egészségre gyakorolt hatásai kapcsán nem célunk egyértelmű nyertest hirdetni, azonban KalóriaGuru.hu kalkulátorait használva megpróbáltuk összehasonlítani az alma és a banán tápanyagtartalmát. Ez alapján elmondható, hogy az alma 52, míg a banán 89 kilokalóriányi energiát tartalmaz 100 grammonként, a glikémiás indexe pedig az előbbinek 38, míg az utóbbinak 52. Mutatjuk, a legfontosabb tápanyagok mennyiségét illetően hogyan teljesítenek ezek a gyümölcsök.

Az alma és a banán tápanyagtartalmának összehasonlítása

Tápanyag neve Mennyiség 100 gramm almában Mennyiség 100 gramm banánban Fehérje 0,3 gramm 1,1 gramm Zsír 0,2 gramm 0,3 gramm Szénhidrát

(ebből cukor) 11,4 gramm

(10,4 gramm) 20,2 gramm

(12,2 gramm) Rost 2,4 gramm 2,6 gramm Nátrium 1 milligramm 1 milligramm B6-vitamin (piridoxin) 0,041 milligramm 0,367 milligramm B9-vitamin (folsav) 3 mikrogramm 20 mikrogramm C-vitamin 4,6 milligramm 8,7 milligramm Kálium 107 milligramm 358 milligramm Mangán 0,035 milligramm 0,27 milligramm

Az alma és a banán tápanyagtartalmát összehasonlító táblázat

Forrás: hazipatika.com