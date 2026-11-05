Milyen hobbival segíthetjük a memória fejlesztését?

Nyugodt, csendes hobbiról derült ki, hogy fejleszti a memóriát, és a figyelmet is segít fókuszálni. Egy friss kutatás szerint ugyanis a rendszeres madármegfigyelés ilyen hatással van az agyműködésre.

Egy friss kutatás szerint a rendszeres madármegfigyelés összefüggésbe hozható a memóriafejlesztéssel.

A madárles egyszerre fejlesztheti a figyelmet, a koncentrációt és az emlékezőképességet, miközben csökkentheti a stresszt.

A hobbi bárki számára elérhető, különleges felszerelés nélkül.

Egy madár megfigyelése elsőre egyszerű időtöltésnek tűnik, pedig az apró részletek felismerése, vagy akár a fajok azonosítása komoly szellemi munkát igényel. A Nők Lapja egy érdekes kutatásra hívja fel a figyelmet, amely szerint a rendszeres madármegfigyelés az agy működésére is kedvezően hathat. A jó hír, hogy ehhez még tapasztalt madarásznak sem kell lenni: akár az ablakból is végezheted a memóriafejlesztő madárlest.

Memóriafejlesztés: így segíthetnek a madarak

Egy madár felismerése során egyszerre több képességünket használjuk: figyeljük a tollazat színét, az állat méretét, mozgását és hangját, majd összevetjük a látottakat a korábbi tapasztalatainkkal. Erik Wing, a torontói Baycrest kutatója 29 tapasztalt és 29 kezdő madarász agyműködését hasonlította össze MRI-vizsgálatok segítségével.

A Journal of Neuroscience folyóiratban publikált eredmények szerint a gyakorlott madármegfigyelők agyában több területen is eltéréseket találtak. A memóriával és a vizuális információk feldolgozásával összefüggő agyi hálózatok esetükben fejlettebbek és összehangoltabbak. A különbségek különösen akkor voltak szembetűnők, amikor kevésbé ismert madárfajokat kellett felismerniük.

A jelenség hátterében az agy alkalmazkodóképessége, vagyis a neuroplaszticitás állhat. Fontos azonban, hogy a vizsgálat nem bizonyította, vajon a madármegfigyelés alakítja-e át az agyat, vagy eleve azok választják-e gyakrabban ezt a hobbit, akiknek bizonyos agyi képességeik fejlettebbek.

Nem kell feltétlenül szakértőnek lenni

A madármegfigyelés előnyei nem csak a tapasztalt madarászokra korlátozódnak: már az is szellemi kihívást jelenthet, ha megpróbáljuk felismerni a környezetünkben élő madarakat, megjegyezni a jellemzőiket, vagy utánanézni egy-egy ismeretlen fajnak.

Ennek előnyeit egyébként korábban idősotthonokban is vizsgálták: egy német kutatásban 65 intézmény kertjében helyeztek el madáretetőket, hogy a lakók a közös helyiségekből is figyelhessék a madarakat. A tapasztalatok szerint a rendszeres megfigyelés kedvezően hatott a résztvevők közérzetére, és egyes esetekben a memória, illetve a koncentráció területén is javulást tapasztaltak.

Alkalmazás is segíthet a madárlesben

Nem szükséges különleges felszerelés vagy előzetes tudás. Egy kerti madáretető, egy közeli park vagy akár az ablakból látható fa is megfelelő kiindulópont lehet. A kezdőknek mobiltelefonos alkalmazások is segíthetnek: a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület közös Madárhatározó alkalmazásában a madarak külseje, színe és élőhelye alapján is kereshetünk, a hangjukat pedig meg is hallgathatjuk.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)

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