Mennyire egészséges a kuszkusz és a quinoa?

20-féle kuszkuszt és 19-féle quinoát vizsgáltak meg alaposan német szakértők. Mutatjuk, mire jutottak.

Egy német fogyasztói weboldal szakértői 20-féle kuszkuszt és 19-quinoát vizsgáltak meg. Az elemzett termékek többségével nem volt probléma – írta meg Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írták, néhány árucikkben a laboratóriumi vizsgálatok növényvédőszer-maradványokat azonosítottak, a gyártók azonban többnyire azt reagálták erre, hogy vélhetően keresztszennyeződésről lehet szó.

Összességében elmondható, hogy tápértékük és egészségügyi előnyeik miatt megéri fogyasztani ezeket az élelmiszereket is. A kuszkusz és a quinoa ugyanis – a tévhittel ellentétben – nemcsak köretnek jó választás, hanem igen változatosan felhasználható, és még az emésztőrendszernek is nagyon jót tesz.

Kuszkusz, a bélflóra jó barátja

Köretként, salátában, de akár édes-gyümölcsös müzlikeverék részeként is megállja a helyét a durumbúzából készült kuszkusz, amely nemcsak sokoldalú, de elkészítése is pofonegyszerű. Az észak-afrikai konyha egyik leggyakrabban használt alapanyaga, de az utóbbi években már Európa-szerte is igen népszerű élelmiszerré vált.

A kuszkusszal kapcsolatban mindenképpen fontos kiemelni, hogy nagyon magas rosttartalommal bír, ráadásul többnyire oldhatatlan élelmi rostok találhatóak benne. Ezeknek számos előnyük van, egyebek mellett táplálják a belekben lévő jótékony baktériumokat, mindezzel pedig erősítik a szervezet védekezőképességét. Segíthetnek továbbá a gyulladásos folyamatok megelőzésében, valamint hozzájárulhatnak a normál vércukor- és koleszterinszint eléréséhez és megtartásához.

A magas rosttartalmú ételek további előnye, hogy hosszabb ideig eltelít, így evés után lassabban éhezünk meg. Ez pedig segít a két étkezés közötti nassolások és a napvégi falásrohamok megelőzésében, illetve csökkentheti az egészségtelen falatok iránt vágyat is. A kuszkusz lényegesen több rostot tartalmaz, mint a rizs, az igazi „rostbomba” azonban a teljes kiőrlésű változata. Ez az élelmiszer emelett rengeteg fehérjét is biztosít a szervezetnek.

Quinoa: gazdag rost-, fehérje- és B-vitamin-forrás

A jellemzően Peruból és Bolíviából származó quinoa egy álgabona, amely a kuszkuszhoz hasonlóan nagyon változatosan felhasználható, és igen egészséges is – nem véletlenül nevezik gyakran szuperélelmiszernek. 100 grammonként körülbelül 14,8 gramm fehérjét tartalmaz, emellett rostokban és B-vitaminokban is gazdag. További előnye, hogy a guinoában a lizin nevű, értékes aminosav is megtalálható, amelyet a növényi élelmiszerek ritkán tartalmaznak – ez különösen a vegánoknak jó hír.

Forrás: hazipatika.com