A cseresznye sokak nyári kedvence. Egyes szemekben azonban akár lárvákkal is találkozhatunk. Mi történik, ha véletlenül lenyelünk egy kukacot?

Édes ízvilágával a cseresznye kétségtelenül a kora nyári időszak slágere, amikor is sokan hajlamosak vagyunk engedni a frissen szedett gyümölcs csábításának. Tekintve pedig, hogy milyen gazdag tápanyagtartalommal bír egy-egy ropogós, érett szem, a cseresznyefogyasztás egészségünkre is jótékony hatással bír. Persze a mértékletesség ez esetben is fontos erény. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által összeállította hazai táplálkozási ajánlás, az Okostányér felnőttek számára naponta egy-két adag, elsősorban friss gyümölcs fogyasztását javasolja. Ezt érdemes is betartani, mert ha túlzásba esünk, a magas gyümölcscukor-tartalom bizony kellemetlen emésztési panaszokat eredményezhet. Nincs ez másként a cseresznye esetében sem.

Mennyire veszélyes megenni a kukacos cseresznyét?

Fogyasztás előtt mindenképpen tanácsos megmosni a cseresznyét, megtisztítva ezáltal az esetleges szennyeződésektől. Előfordulhat azonban, hogy egy-egy szem nem is annyira külsőleg, mint inkább belsőleg tartogat kellemetlen meglepetést. Itthon mind az őshonos európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi), mind a behurcolt amerikai keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata) gyakori kártevő a cseresznye- és meggytermesztésben. Mint a Megyeri Szabolcs kertészmérnök írja cikkében, tojásaikat a legyek a még zöld vagy épphogy sárguló gyümölcskezdemények héja alá rakják le. Az európai cseresznyelégy szemenként egy tojást rak, az amerikai keleti cseresznyelégy viszont kettőt-hármat is akár.

A tojásból kikelve a lárvák berágják magukat a gyümölcs belsejébe, és nagyjából két hét alatt teljesen kifejlődnek. Ekkor kirágják, majd leesve befúrják magukat a talajba, ahol bebábozódnak. Az érintett cseresznyeszemek a magkörüli húsállomány sérülése miatt előbb-utóbb rothadásnak indulnak, ami összességében komoly problémát jelent a mezőgazdasági termelők számára. Ezzel együtt megeshet, hogy a kertünkben álló cseresznyefa termését, vagy akár a piacon frissen vásárolt gyümölcsöt falatozva csak utólag vesszük észre, hogy egy fertőzött szembe harapva véletlenül lenyeltünk egy lárvát is. Azon túl, hogy a helyzet kétségtelenül sokakat undorral tölt el, joggal veti fel a kérdést, hogy egészségügyi szempontból kell-e tartanunk a tápcsatornánkba kerülő betolakodótól.

Nos, a válasz röviden az, hogy: nem, nem kell aggódnunk emiatt. A Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hivatal leírása megerősíti, hogy egészségügyi szempontból a kukacos cseresznyeszemek elfogyasztása ártalmatlan. A cseresznyelegyek lárváainak nincs fullánkja, nem bocsátanak ki mérgező anyagokat, nem hordoznak nagyobb valószínűséggel emberre veszélyes fertőzéseket, mint bármi más a környezetünkben, illetve általában véve nem alkalmazkodtak az emberi emésztőrendszerhez, így nem is élnek túl ott.

Így szabadulhatsz meg a lárváktól

Ha a gondolat, hogy esetleg lenyelhetsz egy lárvát, még ha az ártalmatlan is, teljesen elriasztana a cseresznyefogyasztástól, kipróbálhatsz egy trükköt, amellyel biztosíthatod a gyümölcs tisztaságát. A Nők Lapja azt tanácsolja ilyen esetekre, hogy fogyasztás előtt a cseresznyeszemeket áztasd hideg és sós vízbe 20-30 percbe. Egy liter vízhez elég egy-két evőkanál sót adni. Amennyiben van lárva a gyümölcsben, a kezelés hatására ki fog mászni a gyümölcsből, majd felúszik a vízfelszínre. Só helyett használhatsz egy evőkanál ecetet is akár.

Forrás: HáziPatika