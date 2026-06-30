Mérges kígyó mart meg egy 10 éves kislányt az Ungvári járásban

Újabb kígyómarásos eset történt Kárpátalján: ezúttal egy 10 éves kislány sérült meg az Ungvári járásban.

Az eset egy mezőn történt, ahol a gyermeket egy mérges kígyó marta meg. A helyszínre rövid időn belül kiérkezett a mentőszolgálat. A kislány a mentők érkezésekor eszméleténél volt, légzése stabilnak bizonyult.

Az első sürgősségi ellátást a helyszínen nyújtották, majd a gyermek állapotának stabilizálását követően az Ungvári Városi Gyermekkórházba szállították további kezelésre.

A ismét felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a meleg évszakban jelentősen megnő a kígyók aktivitása. A hüllőkkel leggyakrabban magas fűben, mezőkön, erdőszéleken, vízpartok közelében, valamint udvarokon, farakások és kövek mellett lehet találkozni. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy fokozottan ügyeljenek a szabadban játszó gyermekek biztonságára.

A mentők arra is emlékeztetnek, hogy kígyómarás esetén tilos a sebet felvágni vagy kiégetni, kiszívni a mérget, illetve elszorítókötést alkalmazni. A sérült végtagot lehetőség szerint mozdulatlanul kell tartani, a sérültnek ajánlott bőséges folyadékot adni, majd haladéktalanul mentőt hívni a 103-as segélyhívó számon, vagy a legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítani.

A kislány állapotáról további részleteket egyelőre nem közöltek.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →