Miért együnk mindennap rozmaringot?

A rozmaring az egyik legnépszerűbb fűszernövény, melynek gyógyító hatásairól már a középkorban is több feljegyzés született. A néphagyomány pedig a szerelem növényének tartja, mely a vitalitást is növeli. Lássuk, miért érdemes mindennap beilleszteni az étrendünkbe!

Javítja a koncentrációt

A rozmaring nagyszerű hatással van a kognitív képességekre, javítja a koncentrációt, a memóriát, illetve a hangulatunkat is, sőt a kutatók szerint akár az Alzheimer-kór és a hasonló degeneratív betegségek ellen is véd. Cseppentsünk néhány csepp rozmaringolajat egy zsebkendőre, és vigyünk magunkkal, és ha olyan helyzetbe kerülünk, szagolgassunk meg.

Azokban az időszakokban, amikor fokozott agyműködésre van szükségünk (például vizsgaidőszakban), igyunk naponta két-három csésze rozmaringteát. Emellett a rozmaring nyugtató, stresszoldó, kiegyensúlyozó hatással is bír: ha egy órát olyan környezetben töltünk, ahol rozmaring illóolajat párologtatnak, nemcsak nyugodtabbak, vidámabbak leszünk, de az agyunk is felfrissül.

Stimulálja a vérkeringést

A rozmaring stimulálja a vérkeringést, ennek köszönhetően az oxigén és a tápanyagok jobban eljutnak a sejtekhez, ez pedig javítja azok működését is. Ha rozmaring illóolajat valamilyen vivőolajba keverünk, és ezzel naponta átmasszírozzuk a lábunkat, akkor megelőzhetjük a rossz keringéssel összefüggő problémákat és a hideg lábakat is.

Jól jöhet fejfájás esetén

A növénynek fájdalomcsillapító, érzéstelenítő hatásai is vannak, ezért különösen jót tehet fejfájás esetén, még a migrén tüneteit is képes csökkenteni. A rozmaring illóolaját belélegezhetjük, vagy azt vivőolajba csepegtetve átmasszírozhatjuk a homlokot, halántékot is. Ha azért fáj a fejünk, mert felsőlégúti fertőzés miatt eldugult az orrunk, a rozmaringolajat forró vízbe is keverhetjük, és ezzel inhalálhatunk.

A hajhullás ellen is használhatjuk

A fűszer vérkeringést javító hatásait arra is felhasználhatjuk, hogy a haj növekedését serkentsük, egészségesebbé tegyük a fejbőrt, vagy megállítsuk a hajhullást. A rendszeres használatával a fejbőr viszketését és a korpásodást is csökkenthetjük. Készítsünk erős teát rozmaringból, hűtsük kellemes hőmérsékletűre, majd ezzel öblítsük le a hajat hajmosás után. Pakolást is készíthetünk: tegyünk 8 csepp rozmaring illóolajat három evőkanálnyi felmelegített olíva- vagy kókuszolajba, majd ezt masszírozzuk a fejbőrbe. Hagyjuk hatni 5 percig, majd alaposan mossuk meg a hajunkat a szokásos samponnal.

Gyulladáscsökkentő hatás

A rozmaringnak gyulladáscsökkentős hatásai is vannak, ezért hatékony lehet olyan betegségek tüneteinek enyhítésében, mint az ízületi gyulladás, a hátfájás, a köszvény, és a menstruációs fájdalmakat is csökkenti. Készítsünk erős teát a fűszerből, áztassunk bele egy tiszta törülközőt vagy textilpelenkát, majd tegyük az érintett területre, 10-15 percre, vagy amíg a textil ki nem hűl. Egymás után többször is megismételhetjük.

Az immunrendszerünket is erősíti

A rozmaringban található antioxidáns vegyületek az immunrendszerünket is erősítik, és védenek a különböző betegségek ellen, illetve segítik a szervezetünket abban, hogy hatékonyabban győzze le a fertőzéseket. Igyunk naponta két-három csésze rozmaringból készült teát, főként a őszi-téli időszakban, amikor gyakoribbak a felső légúti fertőzések.

Jótékonyan hat az emésztésre

A rozmaringnak emésztésjavító hatásai is ismertek, megelőzi a gázképződést és a puffadást, valamint a székrekedést is. A rozmaringteát különösen azoknak érdemes fogyasztani, akik étvágytalanságban szenvednek, vagy nehezebben emésztik meg a zsíros ételeket. Ha pedig két evőkanál vivőolajba 5 csepp rozmaringolajat teszünk, majd ezzel átmasszírozzuk az alhasunkat, sokat javíthatunk a székrekedés miatt kialakuló kellemetlen érzéseken.

