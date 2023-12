Miért hűsít a mentol és hogyan enyhíti az orrdugulást?

Az élelmiszeriparban cukorkák, drazsék és rágógumik gyártására használják, de üdítőitalokban vagy édességekben is találkozhatunk vele: a mentol legfontosabb felhasználása mégis leginkább a gyógyszeriparban történik. Miért érezzük ezt az anyagot hűsítőnek, és hogyan járulhat hozzá a kámforral és eukaliptuszolajjal együtt a megfázásos tünetek enyhüléséhez?

Orrfolyás és orrdugulás, tüsszögés, fáradtság, esetenként fejfájás – a megfázás jellegzetes tüneteit valószínűleg senkinek nem kell bemutatni. Az őszi-téli időszakban egyre több betegnél jelentkezhetnek ezek a panaszok, amelyek ráadásul nemcsak napközben okozhatnak kellemetlenséget, de az éjszakai pihenésünket is ellehetetlenítik. A közhiedelemmel ellentétben nem közvetlenül a hideg okozza a megfázást (igaz, hozzájárul a betegség kialakulásához), annak hátterében különböző vírusok állnak, melyekkel a szervezetnek meg kell küzdenie. Ebben a harcban pedig mi magunk is számos módon segíthetünk, a pihenés és a forró italok fogyasztása mellett orvosilag igazolt hatásuk van bizonyos terápiás illóanyagoknak is. Ezen az elven működik a Wick ismert kenőcse, a Wick Vaporub is, melynek működéséről és terápiás hatékonyságáról gyárlátogatáson győződhettünk meg.

A termék több mint százharminc éves múltra tekint vissza, akkori formájában egy Lunsford Richardson nevű gyógyszerész állította össze, hogy saját gyermekének megfázásos tüneteit enyhítse. Az akkor használt kenőcs alapja három természetes anyag, a kámfor, a mentol és az eukaliptusz volt, amelyek kapcsán a gyógyszerész megfigyelte, hogy jelentősen enyhíthetik az orrdugulást és a köhögést, így a kicsiknek nyugodtabb éjszakai pihenést biztosítanak. A pontos hatásmechanizmus azonban akkor még nem volt ismert, azóta viszont több tanulmány is igazolta ezeknek az anyagoknak a terápiás illóolajokban alkalmazott gyógyhatását. Hogy ezt megérthessük, fontos tudni, miért vált ki belőlünk hűsítő, hideg érzést a mentol, és hogyan befolyásolhatja ezzel a szervezetünk működését.

Miért hűsít a mentol, és miért lángol a szánk a csilipaprikától?

A hatást a hőérző receptorokként is ismert tranziens receptor potential (TRP) csatornákkal folytatott interakciók váltják ki. Idegrendszerünk ezen csatornák segítségével érzékeli a hőmérséklet-változást is, például a TRPM8 receptor aktiválódása által, amely a hidegérzet kiváltásáért felelős. Ugyanezt a receptort képes aktiválni azonban a mentol (pontosabban az egyik összetevője, a foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát, röviden PIP2) is, illetve hasonló hatása van még az eukaliptusznak. Ezzel éppen ellentétes hatást vált ki a TRP-V1, ami a hőmérséklet-emelkedésre reagál, de aktiválni tudja a kapszaicin is, a csilipaprikákban található „erősség” megtestesítője.Amellett, hogy hűsít, fájdalomcsillapító hatása is lehet ezért a mentolnak és az eukaliptusznak, képes ugyanis „elzsibbasztani” a hidegérzékelő idegeket, ami miatt az érintett területen már kevésbé érezzük a fájdalmat. Illóolaj formájában belélegezve pedig a köhögéscsillapító hatása lehet, és az orrdugulást is gyorsan enyhítheti azt az érzést keltve, hogy szabadabb a levegő áramlása az orron keresztül. Ennek kapcsán egy amerikai kutatópáros, Prof. Andrew Smith és Dr. Laura Sadofsky ismertették kutatási eredményeiket.

Prof. Andrew Smith, a Cardiffi Egyetem Foglalkozási- és Egészségpszichológiai Központjának professzora és igazgatója az enyhébb lefolyású betegségek jó közérzetre gyakorolt hatásait vizsgálta. Tanulmányában kifejtette: a 2020-ban megjelent, majd az egész világot letaroló COVID-19 az azóta kialakult védettségnek is köszönhetően sok esetben enyhébb légúti megbetegedéseket okoz, amelyek tünetei otthon is jól kezelhetőek vény nélkül kapható készítmények, vagy gyógynövények alkalmazásával. Smith kutatása elsősorban a betegek tapasztalatait monitorozta a különböző készítmények hatékonyságát illetően. Eredményeik szerint a betegségen átesettek közérzetét legnagyobb arányban az orrdugulás rontotta, amely az éjszakai pihenésükre is romboló hatással volt. Emiatt ráadásul nem csak fáradtabbak voltak másnap, de a pihenés hiánya az immunfolyamataikra is romboló hatással volt, lassította a gyógyulásuk ütemét és elhúzódó tüneteket eredményezett.

Egy másik, száz fő bevonásával készült tanulmány az aromaterápia alvásra gyakorolt hatásait vizsgálta. A résztvevők a megfázás jól ismert tüneteitől szenvedtek, elsősorban orrdugulást, köhögést és alvászavarokat tapasztaltak. Kezelésükre vazelines placebo terméket, illetve a Wick VapoRub (WVR) készítményt kapták meg. A termék használata után kérdőívet töltettek ki, melyben nyilatkozniuk kellett többek között arról, milyen könnyen tudtak elaludni a megfázásos tünetek enyhülését követően, milyen frissen ébredtek, illetve napközben mennyire érezték magukat kipihentnek. Az eredmények szerint a WVR-t használó résztvevők 89%-a jobb alvásminőségről számolt be a megfázásos tünetek javulásának köszönhetően, és tízből kilencen jelezték azt, hogy frissen, kipihenten ébredtek fel – összegezték az eredményeiket a kutatók.

A felsoroltak mellett az aromaterápia a közérzetünk javulásához is hozzájárulhat, a friss, hűsítő illatokat az agyunk a komfortérzettel társítja.

Forrás: hazipatika.com