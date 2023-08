Miért legyen otthon ricinusolaj?

A ricinusolajat a ricinus nevű növény magjából préselik, és bár a legtöbben erős hashajtó hatásairól ismerik, külsőleg is rendkívül sok dologra felhasználhatjuk: szépíti a hajat és a bőrt, ráadásul nagyon olcsó.

A ricinusolaj kedvező hatásai elsősorban a benne található zsírsavaknak köszönhető, melyeknek antibakteriális és gyulladáscsökkentő anyagokat tartalmaznak, emellett pedig a ricinusolajnak magas az E-vitamin- és ásványianyag-tartalma is. Bár a ricinusolajra adott allergiás reakció meglehetősen ritka, érdemes az alkalmazása előtt úgynevezett bőrtesztet végezni.

A ricinusolajat nagyszerűen tudják hasznosítani azok, akiknek száraz, viszkető, hámlásra vagy kipirosodásra hajlamos bőrük van, mert ez az olaj ápolja és hidratálja a bőrt, csökkenti az esetleges gyulladásokat, emellett pedig serkenti az elasztin és a kollagén termelődését – ezek az anyagok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a bőr megőrizhesse fiatalos, feszes, ránctalan állapotát.

Lábunkat, bőrünket is ápolja

Keverjünk össze azonos mennyiségű ricinusolajat és kókuszolajat, majd ezzel masszírozzuk be a bőrünket. Húsz perc elteltével alaposan zuhanyozzunk le. A ricinusolajjal arcmasszázst is végezhetünk (esténként), de az éjszakai arckrémünkbe is tehetünk néhány cseppet, hogy még hatékonyabb ápoló terméket kapjunk.

Jót tesz a hajnak, szempillának és szemöldöknek

A ricinus nagyon jót tesz a hajnak, sőt a szemöldöknek és a szempilláknak is, serkenti a hajhagymák növekedését, és egészségesebbé, fényesebbé, dúsabbá teszi a hajat, valamint a száraz, elvékonyodott hajszálaknak is jót tesz. A ricinusolajban lévő savak a fejbőrt is egészségesebbé teszik, így azoknak is érdemes alkalmazni, akik korpásodással vagy a fejbőr viszketésével küzdenek. A ricinusolajat keverjük össze kókusz- vagy édesmandula-olajjal, masszírozzuk a fejbőrbe, illetve végig a hajszálakba és így feküdjünk le aludni. Reggel alaposan mossuk meg a hajunkat. Hetente akár kétszer is ismételhetjük. A szempillák és a szemöldök dúsabbá és erősebbé tételéhez egy tiszta fültisztító pálcikát mártsunk ricinusolajba, majd ezzel kenjük át a szemöldököt és a szempillákat, este, lefekvés előtt. Néhány hétig ismételjük naponta.

A várandós anyukáknak is érdemes használni

A várandós kismamáknak is érdemes a ricinusolajat naponta alkalmazni, segítségével ugyanis megőrizhető a bőr rugalmassága, és csökkenthető a terhességi, nyúlási csíkok megjelenésének rizikója. Ráadásul, a várandósság idején gyakori bőrviszketést is enyhíti a ricinusolaj. Keverjünk össze egy evőkanál ricinusolajat két evőkanál édesmandula- vagy búzacsíraolajjal, és ezzel masszírozzuk át naponta a hasat, a combokat, illetve a mellet.

Lábápolásra is jó

A ricinusolajjal a lábunkat is ápolhatjuk, különösen, ha már fájdalmas bőrkeményedések is kialakultak rajta. A ricinusolajnak köszönhetően nemcsak a gyulladásokat előzhetjük meg, de nagyon hatékonyan ápolhatjuk, hidratálhatjuk a láb bőrét. Áztassuk a lábunkat 10-15 percig kellemesen meleg vízben, majd egy habkő segítségével dörzsöljük le az elhalt és megkeményedett hámsejteket. Öblítsük le a bőrt, és óvatosan szárítgassuk meg. Egy tiszta vattapamacsot mártsunk a ricinusolajba, majd tegyük a bőrkeményedésre, és ragtapasz segítségével rögzítsük. Húzzunk cérnazoknit, és így feküdjünk le aludni. Reggel távolítsuk el a vattapamacsot, és mossuk meg a lábunkat.

Forrás: hazipatika.com