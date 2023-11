Miért sajoghatnak az ízületek télen?

Szakember ad téli tanácsokat reumatoid artritiszben szenvedőknek.

A téli hónapokban sokan tapasztalják ízületi fájdalmaik súlyosbodását. A reumatoid artritiszben szenvedőknél ilyenkor valóban erősödnek a panaszok, de rendszeresen orvosi kontrollal, az előírt terápia betartásával, valamint egészséges táplálkozással és mozgással a tünetek enyhíthetők, és az aktivitás megőrizhető – hívja fel a figyelmet dr. Kádár János belgyógyász, immunológus, az Immunközpont munkatársa.

Télen erősödnek a panaszok

A reumatoid artritisz (RA) egy autoimmun betegség, amelynek számos tünete lehet, ilyen a fáradtság, a láz vagy tartós hőemelkedés, valamint az általános rossz közérzet. A legjellemzőbbek ugyanakkor az ízületi problémák, amelyek általában mindkét oldalon, szimmetrikusan érintik az ízületeket. A téli hónapokban sok esetben fokozódnak a reumatoid artritisz okozta ízületi fájdalmak. A hideg, szeles időben az ízületek, izmok merevebbé válhatnak, ami a fájdalom erősödésével járhat. Ha esik az eső vagy a hó, ködös, párás az idő, akkor csökken a légköri nyomás, ennek következtében a szövetek megduzzadhatnak, ami irritálhatja az ízületeket. Télen emellett általában kevesebbet mozgunk, ez pedig szintén hozzájárulhat az ízületi fájdalmak fokozódásához. Ilyenkor tehát nemcsak a reggeli órákban érezhetik az érintettek merevebbnek, fájdalmasabbnak az ízületeiket – magyarázza dr. Kádár János.

Mit tehet önmagáért a páciens?

A mozgás jelentősége az előbb említettek miatt télen még inkább előtérbe kerül, az alacsony intenzitású aerob tevékenységek – mint a séta, kerékpározás, úszás – segíthetnek az ízületi merevség és fájdalom enyhítésében. A betegség kezelésében kulcsfontosságú a megfelelő táplálkozás is: a gyümölcsök és zöldségek segítik az immunrendszer erősítését. A D-vitamin pótlása pedig a napos órák számának csökkenésével télen mindenki számára ajánlott. Fontos szerepe van a fájdalom enyhítésében az életmódváltásnak, így például a dohányzás elhagyásának és a stressz lehetőség szerinti csökkentésének, ezek ugyanis önmagukban is súlyosbítják a reumatoid artritisz tüneteit, de fontos szerepet játszanak a betegség előrehaladásában is. Akárcsak az alvás minősége, ezért fontos odafigyelni a megfelelő éjszakai pihenésre.

A gyógyszerek szerepe

Reumatoid artritiszben különösen figyeljünk a változó tünetekre. Ez alapvető fontosságú, mert a betegség lefolyása hullámzó, az ízületek fokozatosan károsodnak, funkciójuk csökken, és ezek a tünetekkel kapcsolatos információk az orvost segítik a megfelelő terápia megválasztásában. A gyógyszerek és esetleges egyéb kezelések segíthetnek enyhíteni a tüneteket és megakadályozni a betegség progresszióját.

Az RA kezelése általában gyógyszeres terápián alapszik. Súlyosságától függően fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentő szerek – nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID) és szteroidok –, valamint immunszuppresszánsok jöhetnek szóba, illetve napjainkban már biológiai terápia is rendelkezésre áll. Ez utóbbit csak különösen aktív esetekben érdemes alkalmazni. Lényege, hogy az immunválasz gyengítését nem egy sokponton ható, a gyulladásos mechanizmust általánosan gátló szerrel érik el, hanem egy megválasztott információs csatorna megbénításával.

Ezért fontos a szakorvosi segítség

A reumatoid artritisz jelentősen befolyásolhatja az életminőséget. Ezért is nagyon fontos, hogy a betegség korai szakaszában elkezdődjön a kezelés, és hogy a betegek rendszeresen részt vegyenek az orvosi ellenőrzéseken, illetve tartsák be a kapott utasításokat. Nem szabad megváltoztatni vagy abbahagyni a kezelést anélkül, hogy erről beszélnének az orvosukkal. A megfelelő táplálkozás és a mozgás is kedvezően befolyásolja a tüneteket és a betegség előrehaladását.

Forrás: hazipatika.com

Télen erősödnek az ízületi fájdalmak. Fotó: Getty Images