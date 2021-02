Mikor társasozott utoljára?

Paradoxonnak hangzik, hogy éppen a pandémia okán élik virágkorukat a társasjátékok, de úgy tűnik, az otthon töltött idő ébresztette rá családok ezreit világszerte, milyen remek szórakozást is nyújthat egy jól megválasztott társasjáték.

A társasjáték szó hallatán hajlamosak vagyunk egyből a kisgyerekeknek készült változatokra, vagy épp az évek óta a szekrény mélyén porosodó Gazdálkodj okosan!-ra gondolni, pedig ma már a fiatal és idősebb felnőttek is számos különféle stílusú játék közül választhatják ki a nekik tetszőt. Legyen szó logikai, stratégiai, ügyességi, kvíz vagy beszélgetős, önismereti játékról, a remek szórakozás garantált. Ráadásul közben észrevétlenül tornáztathatjuk meg az agytekervényeinket, miközben a felgyülemlett feszültségtől is megszabadulhatunk – ez pedig a világjárvány idején kincset ér! Épp ezért egy csokorba gyűjtöttük, milyen remek egészségügyi és mentális hatásai vannak a társasjátékoknak.

Összekovácsolja az embereket

A közös játék minőségi együtt töltött időt jelent a rokonokkal, barátokkal, sőt akár a párunkkal is. Amíg tart a játék, csak egymásra figyelünk, és az adott társasjátéktól típusától függően összekovácsolja vagy épp egészséges versengésre tanítja a résztvevőket. Persze egy-egy heves pillanatban kisebb összezördülések is kialakulhatnak, ám ezek révén a játék közvetetten a konfliktuskezelési készségeinket és az empatikus képességeinket is fejlesztheti.

Flow-élményt nyújt

Ha igazán belemerülünk egy jó társasjátékba, észrevétlenül szalad el az idő, és könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy már órák óta nem is pillantottunk rá a telefonunkra, sem az egyéb digitális eszközeinkre. Játék közben valódi flow-élményben lehet részünk – ez az átlényegülés, a pillanattal való eggyé válás képes igazi boldogságot és elégedettséget kiváltani az emberben.

Önismeretre tanít

Még a legegyszerűbb játék közben is nagyon sokat tanulhatunk a társaink és saját magunk személyiségéről is. Megtudhatjuk, hogyan éljük meg a győzelmet és a vereséget, mennyire élvezzük a versengést vagy a csapatmunkát, netán inkább a logika vagy épp az érzelmeink vezérelnek minket? Nem véletlen, hogy egyes játékokat és játékhelyzeteket a pszichológia területén is előszeretettel alkalmaznak, mert remek segítséget jelenthetnek a lelki elakadások feltérképezéséhez, oldásához.

Remek feszültségoldó

Mindegy, hogy iskolai, munkahelyi vagy egyéb gondok nyomasztanak bennünket, társasjátékozás közben garantáltan nem lesz időnk rágódni rajtuk! A játék során adódó feladatok és kihívások teljesen lefoglalják az agyunkat, így az idegeink kisimulhatnak, és a játék után feltöltődve térhetünk vissza a mindennapi teendőinkhez. Ráadásul a játék közben átélt pozitív érzéseknek köszönhetően a szervezetben endorfin szabadul fel, ami a stressz kiváló ellenszere, sőt még a vérnyomást is képes csökkenteni.

Megelőzi az időskori elbutulást

Az Edinburghi Egyetem 2019-es kutatása alátámasztotta, amit a szakértők már évek óta hangoztattak – hogy a rendszeres társasjátékozás hosszú távon segít megőrizni a mentális képességeinket és fitten tartja az agyat. Az átfogó tanulmány során több mint ezer 70 év feletti embert vizsgáltak, akik gyerekkoruktól rendszeresen sakkoztak, kártyáztak és bingóztak, az eredményekből pedig világosan látszott, hogy azoknak az időseknek, akik életük során sokat társasjátékoztak, kevésbé csökkentek a kognitív képességeik, különösen a memória, a problémamegoldás és a gondolkodási gyorsaság tekintetében. Egyes kutatások szerint a társasjátékozás az időskori demencia és az Alzheimer-kór megelőzésében is jeleskedik.

