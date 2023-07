Minden 7. másodpercben meghal egy terhes nő vagy újszülött – áll az ENSZ legújabb jelentésében. A tragikus helyzetet a világjárvány, a növekvő szegénység és a súlyosbodó humanitárius válság idézte elő.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) jelentése szerint a várandós nők, anyák és csecsemők korai halálozásának csökkentése terén nyolc éve nincs előrelépés – írja a United Nations News. Az okok között megemlítik, hogy az anyák és újszülöttek egészségügyébe történő beruházások jelentősen lecsökkentek az elmúlt időszakban.

Közel 10 éve nem történik semmi

Az „Anyák és újszülöttek egészségének és túlélésének javítása, a halvaszületés csökkentése” című jelentés a legfrissebb adatokat értékeli, és nyomon követi az egészségügyi szolgáltatások minőségét világszerte. A jelentés értékelése szerint a túlélés javítása terén 2015 óta nincs előrelépés: évente mintegy 290 ezer terhes nő veszíti életét és 1,9 millió halvaszületést regisztrálnak, illetve 2,3 millió újszülött hal meg élete első hónapjaiban.

Az adatok szerint évente több mint 4,5 millió nő és csecsemő hal meg a terhesség, a szülés vagy a születés utáni első hetek során, ami azt jelenti, hogy hét másodpercenként hal meg egy kismama vagy pici gyermek. Ez a szám azért is döbbenetes, mert ezeknek a haláleseteknek a nagy része megelőzhető lenne, ha megfelelő ellátás állna rendelkezésre.

A koronavírus-világjárvány, a növekvő szegénység és a súlyosbodó humanitárius válság is fokozta a feszített egészségügyi rendszerekre nehezedő nyomást. A megkérdezett több mint száz országból csak minden tizedik számolt be arról, hogy elegendő tőkével rendelkezik jelenlegi egészségügyi tervei végrehajtásához.

Az alapellátásba kellene több pénzt fektetni

A terhes nők és újszülöttek továbbra is elfogadhatatlanul magas arányban halnak meg világszerte, és a világjárvány további akadályokat gördített a szükséges egészségügyi ellátás elé – mondta Dr. Anshu Banerjee. A WHO anyák, újszülöttek, gyermekek és serdülők egészségéért és növekedéséért felelős igazgatója kiemelte: ha más eredményeket szeretnénk látni, másképp kell cselekednünk. Most több és okosabb befektetésre van szükség az alapellátásba, hogy minden nőnek és csecsemőnek – függetlenül attól, hogy hol él – a legjobb esélye legyen az egészségre és a túlélésre.

Az egészségügyi alapellátás alulfinanszírozottsága jelentősen ronthatja a túlélési esélyeket. Jó példa erre, hogy miközben a koraszülöttség ma már az öt éven aluliak halálozásának vezető oka világszerte, az országok kevesebb mint egyharmada rendelkezik elegendő újszülöttellátó egységgel.

A WHO szerint a túlélési esélyek javítása érdekében a nőknek és a csecsemőknek minőségi, megfizethető egészségügyi ellátásban kell részesülniük a szülés előtt, alatt és után, valamint hozzáférést kell biztosítani a családtervezési szolgáltatásokhoz. Több képzett és motivált egészségügyi dolgozóra, különösen bábákra volna szükség, valamint alapvető gyógyszerekre és készletekre, biztonságos vízre és megbízható áramellátásra. A jelentés hangsúlyozza, hogy a beavatkozásoknak különösen a legszegényebb nőket és a kiszolgáltatott helyzetben lévőket kell megcélozniuk, akik nagy valószínűséggel kimaradnak az életmentő ellátásból.

Forrás: hazipatika.com