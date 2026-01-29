Hamarosan indul a Nemzeti Egészségellenőrzés program Kárpátalján

Munkamegbeszélést tartott Miroszlav Bileckij kormányzó a járási katonai közigazgatások vezetőivel és a kistérségek elöljáróival január 29-én. Az ülésen a Kárpátalját érintő aktuális kérdéseket vitattak meg, kiemelt figyelmet fordítva az egészségügyi ellátórendszer működésére.

A következő napokban elérhetővé válik a Nemzeti Egészségellenőrzés program a 40 év felettiek részére.

Bileckij kiemelte, hogy január folyamán az egészségügyi intézmények benyújtották a szükséges dokumentumokat, és szerződéseket kötöttek az adott szolgáltatási csomagra. A kormányzó ugyanakkor hangsúlyozta:

– Elengedhetetlen az érintett intézmények további aktivizálása, mivel az engedélyezési folyamat időigényes. Fontos elkerülni azokat a kellemetlen helyzeteket, amikor a kárpátaljai lakosok felkeresik a kórházakat vagy a helyi rendelőket, de nem tudják igénybe venni a program keretében biztosított vizsgálatokat.

A regisztrált egészségügyi intézmények száma a Huszti és a Técsői járásban a legmagasabb, ugyanakkor elfogadhatatlanul alacsony aktivitást tapasztalnak az Ungvári és a Rahói járásban. Miroszlav Bileckij utasította a járási katonai közigazgatások vezetőit, hogy haladéktalanul lépjenek kapcsolatba az érintett intézményvezetőkkel annak érdekében, hogy a helyzet a következő napokban javuljon.

A kormányzó kiemelte, hogy naponta figyelik a regisztrált kórházak és alapellátási intézmények számát, az ügy személyes felügyelete alatt áll. Mint fogalmazott, biztosítani kell az állam által garantált egészségügyi szolgáltatások magas színvonalát.

