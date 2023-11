Mit együnk, ha náthásak vagyunk?

Ha az őszi-téli időszakban utolér valamilyen légúti fertőzés, lehetőleg válassz olyan ételeket és italokat, amelyek segítik az immunrendszeredet a betegség leküzdésében! Ha pedig antibiotikumra is szükséged van, a jótékony baktériumoknak is nevezett probiotikumokról se feledkezz meg!

Nátha vagy influenza esetén az orrfolyás, a tüsszögés és a köhögés hosszú napokig, sőt akár hetekig is kínozhat, van azonban néhány olyan élelmiszer és étrendkiegészítő, amely hatékonyan segíti a panaszok enyhítését.

Ételek és italok, amiktől gyorsabban gyógyulsz

Az erőlevest nem véletlenül nevezik így, a népi gyógyászat ősidők óta alkalmazza a forró zöldséges húslevest meghűlésre. Ez a közismert étel ugyanis amellett, hogy csökkenti az orrnyálkahártya duzzanatát, mérsékli a köhögési ingert, és segít felszakítani a lerakódott váladékot is.

A fokhagymás pirítós szintén jó választás: a száraz kenyér ugyanis nem terheli meg a gyomrot, a fokhagymában lévő A-, B-, C- és E-vitamin pedig hatékonyan támogatja az immunrendszert. Emellett antibakteriális, fertőtlenítő és nyákoldó hatása is sokat segít a légúti betegségek leküzdésében. Ha pedig szereted a savanyú káposztát, abból is tegyél a pirítós mellé! A káposztafélékben ugyanis rengeteg C-vitamin található, és mivel az hő hatására lebomlik, savanyítva vagy nyersen érdemes fogyasztani. Ráadásul a savanyított változatban található mustárolaj szintén antibakteriális hatású, így csökkenti a gyulladást és fertőtlenít.

Fontos a megfelelő folyadékpótlás is: igyál sok vizet és teát, lehetőleg cukor nélkül! Ami különösen jó ilyenkor, az a gyömbérfőzet. Bár a gyömbér erős fűszer, ezért nem mindenki szereti, jó tulajdonsága viszont, hogy tele van vírus- és baktériumellenes hatóanyagokkal, az ebből készült tea ráadásul csillapítja a köhögést is. Ha friss gyömbért használsz, vékonyan hámozd meg, reszelj le belőle két evőkanálnyit, tedd egy edénybe, és önts rá egy liter vizet! Tíz percig főzd lassú tűzön, majd szűrd le, és ízesítsd mézzel, citromlével!

Ezeket viszont kerüld, ha beteg vagy

Semmiképp se nyúlj ilyenkor a szénsavas, cukros üdítőkhöz és az édességeket is kerüld, a bennük lévő cukor ugyanis erősíti a gyulladásos folyamatokat, ráadásul gyengíti a fertőzések ellen harcoló fehérvérsejteket is. Emellett a zsíros húsokat is jó ilyenkor kerülni, azok lebontása ugyanis rengeteg energiát von el a szervezetedtől, amire inkább az immunrendszered megfelelő működtetéséhez volna szükséged.

Bár betegen nem sokan kívánják az alkoholt, a népi gyógyászat szerint ilyenkor ez gyógyír lehet. Az alkohol azonban gyengíti a fehérvérsejteket, így sokkal inkább lassítja a gyógyulást. Ráadásul folyadékot is elvon a szervezettől, ami egy fertőzés esetén kifejezetten káros.

Amikor a probiotikumra is gondolnod kell

Ha nem elég a természet adta patika, és antibiotikumot ír elő a háziorvosod a gyógyuláshoz, mindenképp gondolj arra, hogy emellé valamilyen probiotikum-készítményt is szedned kell! Az antibiotikumok ugyanis nem csak a kórokozókat, hanem a bélrendszerben található, a normál bélflórát alkotó hasznos baktériumokat is elpusztítják, ez pedig a bélflóra egyensúlyának felborulásához vezethet, és hasfájást, puffadást, illetve hasmenést okozhat. A bélflóra felborulása ráadásul akár gyomorbélhurutot, Crohn betegséget, különböző allergiákat, cukorbetegséget, sőt depressziót is okozhat. Van, aki a kellemetlen tünetek miatt idő előtt abba is hagyja az antibiotikumkúrát, ami nem ajánlott, hiszen a kezelés csak akkor lehet hatékony, ha végigcsinálod.

A bélflóra felborulásával járó kellemetlen tüneteket és a komolyabb betegségeket viszont megelőzheted, ha probiotikumot is szedsz az antibiotikum mellé, a ezek ugyanis a természetes bélflóra alkotóelemei. A hazai patikákban kapható készítmények nagy része baktériumalapú, ezért ezeket ne az antibiotikummal együtt, hanem pár óra különbséggel vedd be! Az antibiotikum ugyanis közömbösítheti az ilyen típusú probiotikumok hatását. Vannak azonban olyan készítmények is, melyek ezekkel egyszerre bevehetők, az alapjuk ugyanis élesztőgomba, amely nem érzékeny az antibiotikumokra. Azért praktikusabb ezek közül választani, mert megkönnyítheti a gyógyszerszedést, hiszen nem kell folyton fejben tartani, mit mikor kell beszedned.

A természetes probiotikumok is segíthetnek

Vannak emellett probiotikus élelmiszerek is, melyek fogyasztása szintén segíthet helyreállítani az egészséges bélflórát, így pedig segíthetnek a fertőzések elleni védekezésben is. Egy elhúzódó betegséget, vagy antibiotikumkúrát követően érdemes beépíteni az étrendedbe néhány napig például a joghurtot, de ügyelj arra, hogy élőflórás, élő joghurtkultúrát tartalmazó terméket válassz! Ugyanígy segít a bélflóra újraépítésében a kefír is, amiben szintén jótékony baktériumok találhatók. Ha szereted, egyél ilyenkor kovászos uborkát is, ami jó probiotikus baktériumforrás, de vitaminokban is igen gazdag. Nem árt viszont tudni, hogy az ecettel készült savanyúság nem tartalmaz élő probiotikumot, ezért ha kimondottan erre a célra keresel, ne ilyet válassz!

Forrás: hazipatika.com