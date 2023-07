Mit tegyünk, hogy megelőzzük a cukorbetegséget?

A 2-es típusú cukorbetegségről régóta ismert, hogy kialakulásában leginkább életmódbeli tényezők játszanak szerepet, éppen ezért a megelőzéséért is sokat tehetsz. Mutatjuk, pontosan mit!

A 2-es típusú cukorbetegség legtöbbször megelőzhető – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Mutatjuk, a szakértők szerint mi mindent tehetsz a rizikó csökkentése érdekében.

Az esetek 90 százaléka megelőzhető lenne

Bár a leggyakrabban 40 éves kor felett alakul ki a diabétesz, az egészségtelen életmód miatt ma már egyre több fiatalt is érint. A betegség csak Magyarországon évente 2500-3000 amputációhoz és 3500-4000 halálesethez vezet. A diabétesz azonban az NNK szerint 90 százalékban megelőzhető lenne, ha az emberek jobban odafigyelnének az életmódjukra.

A szakértők úgy vélik, a cukorbetegség megelőzésének alappillérei a következők:

rendszeres testmozgás,

a normál testsúly elérése és megtartása,

egészséges táplálkozás,

éves szűrővizsgálat 40 éves kor felett.

További tanácsok a rizikó csökkentéséért

Ahogy már a HáziPatika.com betegségismertetőjében is olvashattad, a 2-es típusú cukorbetegség rizikóját a szteroidos gyógyszerek szedése is emeli, így ajánlott ezekkel óvatosan bánni. Fontos továbbá, hogy mindenképpen kezeltesd az esetleges pajzsmirigybetegséged, illetve az epét, a vesét és a mellékvesét érintő problémáidat is, hogy mérsékelhesd a diabétesz kialakulásának veszélyét. Mindezek mellett a rendszeres alkoholfogyasztást is jobb kerülni.

Forrás: hazipatika.com