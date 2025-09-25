Munkácsi orvost tüntettek ki az Ukrán Sebészek Kongresszusán

A Munkácsi Szent Márton Kórház Szeptikus Sebészeti Osztályának vezetőjét, Palamarcsuk Szerhijt tudományos eredményeiért és hosszú évek óta végzett orvosi munkájáért tüntették ki.

A díjat az Ukrán Sebészek XXV. Kongresszusán adták át.

A kórház tájékoztatása szerint a kongresszus nyolc év után az első nagyszabású találkozó volt az ország sebészeti közössége számára.

Palamarcsuk Szerhij elismerése a szakmai kiválóságát és elkötelezettségét tükrözi a gyógyítás terén.

A Szent Márton Kórház kiemelten támogatja munkatársai szakmai fejlődését, és elősegíti, hogy eredményeiket nemzeti szinten is elismerjék.

A Zakarpattya Online nyomán.

Kárpátalja.ma