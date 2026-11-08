A művészet lassíthatja az öregedést

Brit kutatók összefüggést találtak a rendszeres művészeti és kulturális tevékenységek, valamint a lassabb biológiai öregedés között. A University College London professzora, Daisy Fancourt és munkatársai 3556 brit felnőtt adatait elemezték, összevetve kulturális szokásaikat a vérvizsgálatok eredményeivel.

A kutatás során olyan DNS-markereket vizsgáltak, amelyek segítségével megbecsülhető a szervezet biológiai életkora és az öregedés üteme. A résztvevők esetében egyaránt figyelembe vették az önálló alkotótevékenységeket – például az éneklést, a táncot és a fotózást –, valamint a múzeumok, könyvtárak és történelmi helyszínek látogatását.

Az eredmények szerint azoknál, akik legalább hetente egyszer kapcsolatba kerültek a művészettel, néhány százalékkal lassabb öregedési ütemet mértek, mint azoknál, akik évente csupán egy-két alkalommal vettek részt hasonló tevékenységekben.

Egy másik vizsgálati módszer alapján az előbbi csoport biológiai életkora csaknem egy évvel alacsonyabbnak bizonyult.

Az összefüggés akkor is kimutatható maradt, amikor a kutatók figyelembe vették a résztvevők jövedelmét, iskolázottságát, dohányzási szokásait és testtömegindexét. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények csupán összefüggést mutatnak, és önmagukban nem bizonyítják, hogy a művészeti tevékenységek közvetlenül lassítanák az öregedést.

Daisy Fancourt szerint a lehetséges magyarázatok között szerepel a közös programok során kialakuló társas kapcsolatok erősödése, a fizikai aktivitás és az érzelmi bevonódás. A művészet emellett segíthet a stressz kezelésében, és akár a szervezet gyulladásos folyamataira is kedvező hatással lehet. Ezeket a feltételezéseket azonban további kutatásoknak kell igazolniuk.

Forrás: newsyou.info

Nyitókép: illusztráció, dulwichpicturegallery.org.uk

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