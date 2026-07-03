Napfény és forróság: így hat a nyár a bőrre, hajra és körmökre

A nyár a szabadság, a könnyedség és a napsütés időszaka, ám miközben testünk-lelkünk feltöltődik, bőrünknek, hajunknak és körmeinknek komoly kihívásokkal kell szembenézniük a hőség és a tűző nap miatt. Néhány tudatos lépéssel viszont megóvhatjuk külső-belső egészségünket a melegebb hónapok.. Bár a jó időt általában alig várjuk, a több napsütés és a magasabb hőmérséklet problémákkal is jár, nem csak örömökkel.

A nyár hatása a bőrre, a hajra és a körmökre

A változó időjárás és a napsugárzások megterhelik a szervezet egészét, és ennek részeként a bőrünket, a hajunkat és a körmeinket is.

Mit tesz a nyári meleg a bőrünkkel?

A napsütés hatására bőrünkben fokozódik a D-vitamin-termelés, ugyanakkor az UV-A és UV-B sugarak számos kellemetlen (leégés, pirosság) és veszélyes (bőrrák) hatással járnak. A nagy melegben ráadásul a verejtékezés miatt bőrünk könnyebben kiszáradhat, elsősorban akkor, ha nem pótoljuk megfelelően a folyadékot.

Így védjük a bőrünket:

Használjunk széles spektrumú, legalább 30-as fényvédőt minden egyes alkalommal, amikor kimegyünk a napra. Ez nem csak a nyári időszakra igaz: az UVA-sugarak egész évben jelen vannak, és hozzájárulnak a gyorsabb öregedéshez és a bőrrák kialakulásához is .

. A fényvédőt 2-3 óránként újra kenjük fel, különösen strandolás után.

Lehetőleg kerüljük a tűző napot 11 és 15 óra között .

. Hidratáljunk kívül-belül: igyunk sok folyadékot, nyáron, hőségriadóban akár 2 liternél is többet, és használjunk könnyű, vízbázisú testápolókat.

A hajunkat is megviselheti

A hajunk sincs jobb helyzetben ezekben a hónapokban. A hőség fokozza a faggyú- és verejtékmirigyek működését, ezért a fejbőr zsírosabbá és nedvesebbé válik, a haj pedig ennek következtében gyorsabban koszolódik. A strandolás, fürdőzés sem kíméli: a tengervíz sótartalma és az uszodákban használt klór eltávolíthatja a haj természetes zsírtartalmát, ami kiszáradáshoz és töredezéshez vezethet. Az UV-sugárzás hatására a haj kiszárad, elveszíti a rugalmasságát, tehát könnyebben töredezik – írja a WebMD.

A hajunk megóvásáért a következőket tehetjük:

Viseljünk kalapot vagy kendőt a tűző napon , vagy használjunk esernyőt.

, vagy használjunk esernyőt. Használjunk UV-védelmet adó hajápolókat, például spray-ket.

Strandolás előtt érdemes balzsamot használni, vagy tiszta vízzel beáztatni, hogy megvédjük a hajunkat a sótól és a klórtól. Még jobb a védelem, ha úszósapkát viselünk. Úszás után pedig öblítsük le a hajat, hogy eltávolítsuk a só- és klórmaradványokat.

érdemes balzsamot használni, vagy tiszta vízzel beáztatni, hogy megvédjük a hajunkat a sótól és a klórtól. Még jobb a védelem, ha úszósapkát viselünk. Úszás után pedig öblítsük le a hajat, hogy eltávolítsuk a só- és klórmaradványokat. Használjunk a hajtípusunknak megfelelő sampont, és mosáskor ne hagyjuk ki a balzsamot vagy pakolást.

Érdemes hajmaszkokat is használni, amik segítenek hidratálni a hajkoronát, írja az nlc.

A körmök is megsínylik a nyarat

A körmöket sem kímélik a megváltozott körülmények: a hő és a páratartalom hatására hajlamosak kiszáradni, törékennyé válni és könnyen berepedezni. Ráadásul meleg időben a körömágyak hajlamosabbak a kiszáradásra és a hámlásra.

Hogyan védhetjük a körmeinket?

Használjunk kéz- és körömápoló krémeket naponta többször.

Vékony kesztyűt is viselhetünk a napfény káros hatásai ellen. Kerti, illetve házimunkák esetén is hasznosak lehetnek, hogy megóvjuk kezünket a szennyeződésektől és a vegyszerektől.

a napfény káros hatásai ellen. Kerti, illetve házimunkák esetén is hasznosak lehetnek, hogy megóvjuk kezünket a szennyeződésektől és a vegyszerektől. A már említett fényvédő készítményeket vigyük fel a körmeinkre is.

Kerüljük az acetonos körömlakklemosókat, mivel azok kiszáríthatják és gyengíthetik a körmöket , írja az Indian Express. Helyette olyan készítményeket válasszunk, amelyek például E-vitamint vagy mandulaolajat tartalmaznak.

, írja az Indian Express. Helyette olyan készítményeket válasszunk, amelyek például E-vitamint vagy mandulaolajat tartalmaznak. Ha rendszeresen használunk körömlakkot, néha pihentessük a körmeinket. A folyamatos körömlakkviselés miatt ugyanis a körmök könnyebben törnek, ezért érdemes néhány nap szünetet tartani.

Nem csak a külső védelem számít

A haj, a köröm és a bőr szépsége és védelme ugyanakkor nem csak a külső ápoláson múlik. Számos vitamin és ásványi anyag is hozzájárul az állapotukhoz: érdemes odafigyelni a megfelelő D-vitamin-, C-vitamin-, biotin-, cink- és vasbevitelre. Viszont ha közben nem vigyázunk magunkra, akkor hiába sikerül megóvnunk külsőnket a káros környezeti hatásoktól, és töltjük fel vitaminraktárainkat, a szervezetünket meg fogják viselni ezek a hónapok. Mutatjuk, miket tehetünk egészségünk megóvásáért.

Folyadék, folyadék, folyadék!

Ahogy már írtuk, a nagy melegben megnövekszik a folyadékvesztés, ezért különösen fontos, hogy rendszeresen igyunk, ne csak akkor, amikor már szomjasnak érezzük magunkat. A kiszáradás fejfájást, szédülést, fáradékonyságot, koncentrációcsökkenést okozhat, ezért nyáron sokaknál már napi két-két és fél liter folyadék bevitele is alapvetőnek számít. A legalkalmasabb választás a víz, a cukormentes tea vagy az ásványvíz, míg az alkoholos és cukros italok inkább fokozzák a folyadékvesztést. A levesek és a magas víztartalmú zöldségek, gyümölcsök (például a görögdinnye, az uborka) szintén hozzájárulnak a megfelelő hidratáltsághoz.

Könnyű étkezés, megfelelő öltözet

A nagy melegben az emésztés lelassulhat, a nehéz, zsíros ételek kellemetlen teltségérzetet és rossz közérzetet okozhatnak. Ilyenkor előnyben részesíthetők a könnyebb fogások, a friss zöldségek, saláták. Fontos ugyanakkor az élelmiszerek megfelelő tárolása is, hiszen melegben gyorsabban romlanak, így a nyári hónapokban gyakoribbak az ételmérgezések.

Ahogy már fentebb javasoltuk, a tűző nap kerülése, a világos, szellős, a test nagy részét takaró ruházat viselése és a rendszeres pihenés segíthet mérsékelni a hőség negatív hatásait. A lakás hűtése, a langyos zuhany és a megfelelő árnyékolás szintén javíthatja a komfortérzetet.

Testmozgás és elegendő alvás

A mozgás nyáron is kiemelten fontos, de nem mindegy, hogyan és mikor végezzük. A legmelegebb órákban célszerű kerülni az intenzív fizikai terhelést, helyette a kora reggeli vagy esti időszak ideális a sportolásra. A fokozatos terhelés, a fej védelme és a rendszeres folyadékpótlás elengedhetetlen, hiszen a hőguta és a napszúrás súlyos állapot is lehet.

A tartós meleg az alvás minőségére is hatással lehet. A nyugtalan éjszakák hosszú távon kimerültséghez és gyengébb immunműködéshez vezethetnek, ezért fontos az esti lehűtés, a jól szellőző ágynemű, valamint a képernyőhasználat csökkentése lefekvés előtt.

A fertőzések ellen is résen kell lenni

A nyár emellett bizonyos fertőzések és kisebb egészségügyi kockázatok időszaka is. A közösen használt zuhanyzók, strandok, az izzadás kedvező, meleg és nedves környezetet teremt a gombás fertőzések terjedésének. Hölgyek esetében például a nyaralást kellemetlenné teheti a hüvelygomba. Gyakoribbak a rovarcsípések is, amik pedig akár allergiás tüneteket is okozhatnak. Ezek megelőzésében és kezelésében nagy szerepe van az alapvető higiéniának, a megfelelő láb- és bőrápolásnak, illetve fontos a test átnézése is, különösen miután a természetben jártunk.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images

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