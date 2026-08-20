Négy tévhit az izzadásról

Mit árul el rólunk az, hogy hogyan izzadunk? Egy szakértő szerint több tévhit is él az emberek fejében a verejtékezésről.

A nyári hőségben sokan aggódnak a fokozott izzadás miatt, pedig a verejtékezés a szervezet egyik legfontosabb és teljesen természetes hőszabályozó mechanizmusa. Lars Nybo, a Koppenhágai Egyetem professzora négy elterjedt tévhitet cáfol az izzadással kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy önmagában a verejték mennyisége nem árul el sokat az ember egészségi állapotáról vagy fittségéről – írja a Nők Lapja.

Tévhitek az izzadásról

Az első tévhit szerint az izzadás edzés közben annak a jele, hogy valaki nincs jó kondiban. A szakértő szerint éppen ellenkezőleg: a rendszeresen sportoló emberek szervezete gyakran gyorsabban és hatékonyabban kezdi meg a hőleadást, ezért akár jobban is izzadhatnak. Az, hogy ki mennyire verejtékezik, számos tényezőtől függ, például a terheléstől, a környezeti hőmérséklettől és az egyéni adottságoktól.

A második tévhit, hogy az izzadás méregteleníti a szervezetet. Bár a verejtékkel valóban távoznak bizonyos anyagok, például sók, a szervezet méregtelenítéséért elsősorban a máj és a vese felelős. Az izzadás fő feladata nem a káros anyagok eltávolítása, hanem a test hűtése. Éppen ezért a túlzott verejtékezés inkább folyadék- és elektrolitveszteséget okozhat, amelyre oda kell figyelni.

A harmadik tévhit szerint maga a verejték büdös. Valójában a friss izzadság többnyire szagtalan. A kellemetlen testszag akkor alakul ki, amikor a bőrön élő baktériumok lebontják az apokrin mirigyek váladékában található anyagokat, különösen a hónalj környékén. A szag tehát nem közvetlenül az izzadásból, hanem egy biológiai lebontási folyamatból ered.

A negyedik tévhit, hogy a meleghez való hozzászokás kevesebb izzadással jár. A kutatások szerint a hőhöz alkalmazkodó szervezet nem feltétlenül izzad kevesebbet, hanem hatékonyabban működteti ezt a folyamatot. Több verejték is termelődhet, ugyanakkor annak sótartalma csökken, vagyis a test jobban gazdálkodik a folyadékkal és az elektrolitokkal.

Csak az izzadásból ne vonjunk le következtetést

A sok izzadás önmagában nem jelent problémát, és nem utal sem rosszabb, sem jobb egészségi állapotra. A verejtékezés alapvetően a szervezet természetes védekező mechanizmusa, amely segít fenntartani a megfelelő testhőmérsékletet, különösen fizikai aktivitás vagy nagy meleg esetén.

Forrás: hazipatika.com

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