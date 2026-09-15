Emelkedhet a minimálbér és a létminimum Ukrajnában

Az ukrán kormány a 2027-es állami költségvetés tervezetén dolgozik, amely szerint jövőre emelnék a minimálbért és a létminimumot is.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő Telegram-csatornáján közölte, hogy a tervek szerint 2027. január 1-jétől a minimálbér 9546 hrivnyára emelkedne. Ez 899 hrivnyás, azaz 10,4 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi, 8647 hrivnyás összeghez képest.

A létminimum egy főre jutó összege havonta 3559 hrivnya lenne, ami 350 hrivnyás, 10,9 százalékos emelkedést jelent. A munkaképes korúak számára 3691, a munkaképtelenek számára pedig 2878 hrivnyás összeget állapítanának meg.

Jelenleg a munkaképes személyek létminimuma 3328, a munkaképességüket elvesztett személyeké – így a nyugdíjasoké – 2595 hrivnya.

A költségvetés finanszírozása továbbra is komoly kihívást jelent Ukrajnának. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter szeptember 10-én arról beszélt, hogy a kormány már korlátozni kezdte a költségvetési kiadásokat, és nem zárta ki az állami szektorban dolgozók béreinek késését sem.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →