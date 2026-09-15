Закарпаття колись: відкриття нової дороги в Калинах у 1943 році

На світлині зафіксовано відкриття однієї з ділянок нової дороги між Раховом і Калинами у 1943 році.

Під час заходу з промовою виступив Вілмош Пал Томчані, угорський державний діяч, юрист і дипломат, який обіймав посаду регентського комісара Закарпаття. Подію також вшанували своєю присутністю — у центрі навпроти — міністр торгівлі та транспорту Угорщини Ференц Жінделі та міністр оборони Лайош Чатаї.

Село Калини розташоване на північний схід від Тячева, на березі річки Тересви, за 64 кілометри від Рахова. Спорудження ділянки дороги між цими двома населеними пунктами значно скоротило час у дорозі.

Оригінал світлини доступний на сайті Fortepan.

Аніта Мароші

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