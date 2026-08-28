Kárpátalja anno: új út átadása Alsókálinfalván 1943-ban

A fenti a felvétel 1943-ban készült a Rahó és Alsókálinfalva közötti új út egyik szakaszának felavatásakor.

Az eseményen Tomcsányi Vilmos Pál, Kárpátalja kormányzói biztosa, korábbi belügyminiszter és igazságügyminiszter mondott beszédet. Az eseményt megtisztelte jelenlétével – szemben középen – Zsindely Ferenc közlekedésügyi miniszter és Csatay Lajos honvédelmi miniszter is.

Alsókálinfalva Técsőtől északkeletre, a Tarac folyó mellett helyezkedik el, Rahótól 64 kilométerre. A két település közötti útszakasz megépítése jelentősen lerövidítette az utazási időt.

A fenti kép a Fortepan oldalán található meg.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

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