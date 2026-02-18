Nőtt a megbetegedések száma Ukrajnában

Emelkedett az influenza, a COVID–19 és más akut légúti vírusfertőzések előfordulása Ukrajnában február 9–15. között.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az elmúlt héten 168 030 ember betegedett meg, közülük 81 646 felnőtt és 86 384 gyermek. Ez csaknem 5 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest.

Laboratóriumi vizsgálatokkal 225 COVID–19-esetet igazoltak.

A szövődmények miatt 5 685 beteget kellett kórházba szállítani, köztük 3 143 gyermeket.

Az akut légúti megbetegedések járványküszöbének túllépését az alábbi megyékben regisztrálták: Voliny, Kijev, Poltava, Rivne, Hmelnickij, Zsitomir, Szumi és Cserkaszi megyében, valamint Kárpátalján.

A 2025. szeptember 29-én kezdődött járványügyi szezon óta (2026. február 15-ig) 2 539 811 ember betegedett meg influenzában vagy más légúti vírusfertőzésben. Ez 4,3 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A szezon során eddig 20 750 COVID–19-esetet regisztráltak.

