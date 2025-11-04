Háziállatok ingyenes veszettség elleni oltása Beregszászban
A beregszászi állatgyógyszertár munkatársai kutyák, macskák és más háziállatok veszettség elleni oltását végzik november 5-én – olvasható a Facebookon.
Az oltópont a Mindenki Segíthet (Kozsen Mozse Dopomohti) Önkéntes Központ területén (Beregszsáz, Bethlen Gábor utca 1.) várja a gazdákat és házi kedvenceiket kijevi idő szerint 10.00 órától.
A jószágok oltása rendkívül fontos az állatok és gazdáik egészségének szempontjából is. A szolgáltatás térítésmentes.
Forrás: Facebook/Kozsen Mozse Dopomohti