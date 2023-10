Őszi kedvenc: az alma

Az alma a legkedveltebb gyümölcsök egyike, fogyasztása az őszi időszakban – a friss termések csökkenő választéka miatt – ugrásszerűen megemelkedik. Nemcsak a gyerekek tízórais csomagjában gyakori vendég, de bármikor jól jöhet, ha ránk tör az éhség.

Az almának több fajtája ismeretes. Színe szerint kapható zöld, piros, pirosas-sárgás, de akár bordó alma is. A rózsafélék családjába tartozik.

Kiemelkedő élettani hatások

Az alma kevés kalóriát tartalmaz, vízhajtó hatású, káliumban, rostokban gazdag. Jól telít, így napközben gyors segítség lehet, ha ránk tör az éhség, de étkezések után is kiváló desszert lehet. Nyersen fogyasztva elmulasztja a hasmenést, főzve viszont hashajtó hatású, és felgyorsítja az emésztést. Segít a vesekő megelőzésében is, valamint a fogszuvasodás ellen is, ugyanis stimulálja a nyálelválasztást a szájban.

Az alma igen gazdag pektinben is, ami segít a káros koleszterinszint (LDL) csökkentésében, valamint lekvár főzésekor is, ugyanis a pektinnek köszönhetően lekvárunk szépen besűrűsödik, mindenféle egyéb zselésítőanyag nélkül.

Könnyű tárolás

Az alma sokáig eláll, ezért a hűvösebb, hideg időben az egyik legjobb gyümölcsünk lehet. Akár nagyobb mennyiségben is elrakhatunk belőle. Viszont könnyen megsérül, erre vásárláskor is figyeljünk, és a foltos, ütött almákból inkább ne válogassunk.

Tisztítókúrákhoz is kiváló

Felhasználása is igen sokrétű. Ízletes gyümölcsös desszertek, sütemények készíthetők belőle, finom az almalekvár, almadzsem is, de salátáknak, leveseknek, zöldséges egytálételeknek is kedvelt alapanyaga. Nassoláshoz készíthetünk belőle almachipszet, vajban sült almát, de önmagában, nyersen fogyasztva is ízletes. Télen remek immunerősítő turmixok alapját adhatja más gyümölcsök és zöldségek mellett. Tavasszal remek tisztítókúrákhoz is, ha spenóttal és sóskával préseljük ki a levét. Bár az ital kinézete igen bizarr, íze és egészségügyi hatása annál nagyszerűbb.

Felhasználása tehát igen sokoldalú, melyet következő receptjeink is jól bizonyítanak.

Forrás: hazipatika.com