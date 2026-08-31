Öt digitális egészségügyi szolgáltatás érhető el az ukránok számára

Öt olyan digitális egészségügyi szolgáltatás érhető el Ukrajnában, amelyek többek között lehetővé teszik a háziorvos online kiválasztását, az orvosi nyilatkozat benyújtását, az elektronikus receptek és igazolások igénylését, valamint a gyógyszerárak ellenőrzését.

Viktor Ljasko ukrán egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a betegek az online fiókon keresztül választhatnak háziorvost, benyújthatják az ehhez szükséges nyilatkozatot, megtekinthetik aktuális adataikat, illetve szükség esetén frissíthetik azokat. Az e-receptet az orvos döntése alapján, a beteg állapotától függően távolról is ki lehet állítani.

A gyógyszerek árának ellenőrzésére szintén van lehetőség: az e-recepthez tartozó QR-kód a Nemzeti Árjegyzékhez vezet, ahol legfeljebb három kedvezőbb árú lehetőség közül lehet választani az önköltségen vásárolt gyógyszerek esetében.

A digitális rendszer az elektronikus orvosi igazolások és ideiglenes keresőképtelenségről szóló dokumentumok kiállítását is lehetővé teszi papíralapú ügyintézés nélkül. A születésről kiállított orvosi igazolás alapján pedig az e-Maljatko szolgáltatás is igénybe vehető, amelyen keresztül a gyermek születéséhez kapcsolódó állami ügyintézés egy része elektronikusan zajlik.

A miniszter szerint a digitalizáció elsősorban a korábban jelentős időt igénylő papírmunkát, sorban állást, adatismétlést és személyes ügyintézést csökkenti.

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