Öt érv a zöldfűszerek fogyasztása mellett

Nyáron tobzódhatunk a friss alapanyagokban, fűszereket szárított formában ilyenkor vétek használni. Mártások, pestók, zöldség- és halételek, saláták elmaradhatatlan alkotórészei, sőt még gyümölcsleveket és turmixokat is feldobhatunk velük!

Nem is olyan régen, ha fűszerről volt szó, az alábbiakkal találkozhattunk egy átlagos magyar konyhában: pirospaprika, fehér és fekete bors, köménymag, majoránna, babérlevél, fahéj, szegfűszeg, esetleg szerecsendió, ánizs. Manapság azonban már egyre többen tartanak – vagy akár termesztenek – otthon gyógy- és fűszernövényeket, például oregánót, bazsalikomot, mentát, citromfüvet, zsályát vagy zöldpetrezselymet. Mutatjuk, miért jó ezeket fogyasztani.

Természetes rovarűzők

A számunkra kellemes íz- és illatanyagok (illóolajok) bizony nem minden élőlény számára kellemesek. A növények saját védelmükre fejlesztették ki a rájuk jellemző illatanyagokat, amelyek az adott növény legjelentősebb károkozóját hivatottak távol tartani. Sok közülük antibakteriális hatású is (például a természet antibiotikumának tartott oregánó), így nem csupán kellemes ízükért, de hasznos tulajdonságukért is jó, ha élünk velük. Ezért van az, hogy a legtöbb zöld fűszernövény egyben gyógynövényként is alkalmazható.

Vitalizálnak

Nem egészen tudatosan, de azért nyers, élő ételként mindig is ettünk zöldfűszereket: a vasárnapi húsleves tetejére szórt metélőhagyma, a rizibizire hintett zöldpetrezselyem az ételeink „vitalizálására” kiválóan alkalmasak. A friss, „élő” alapanyagok segítenek elkerülni az emésztési leukocitózist. Ez egy olyan folyamat, mely minden olyan esetben lejátszódik a szervezetünkben, mikor főtt ételt fogyasztunk: az immunrendszer nem ismeri fel a denaturált ételmolekulákat, így megnövekszik a fehérvérsejtek száma a véráramban. Ha azonban nyers étellel, mondjuk zöldfűszerekkel ízesített salátával indítjuk az étkezésünket, illetve valamilyen hőkezeletlen alapanyagot is tartalmaz az ételünk, ez a folyamat nem indul be, mondhatni: szervezetünket megkíméljük egy vakriadótól.

Mire ügyeljünk?

• Csak friss zöldfűszert vásároljunk! Ha már hervadozik, szárad, akkor inkább hagyjuk ott.

• A sárga részeken kívül a megfeketedett, nyálkás részeket is mindig távolítsuk el!

• A csokorban vásárolt zöldfűszereket állítsuk vízbe, és tegyük hűtőszekrénybe; néhány napon belül okvetlenül használjuk fel őket!

Klorofillt tartalmaznak

A szerves klorofillmolekula zárt gyűrűjének belsejében, ahogy az aranyfoglalatban a smaragd foglal helyet a szervetlen, elemi magnézium, úgynevezett kelátkötés formájában. A kelátkötésben a szervetlen ásványi anyagot mindig egy szerves molekula köti meg, így tudja az állati (és emberi) szervezet felhasználni.

Ha a klorofillmolekula központi atomját vasra cserélnénk, kis túlzással vérünk hemoglobinját kapjuk meg, mely vérünkben az oxigén és a szén-dioxid szállítását végzi, leegyszerűsítve úgy is mondhatjuk, az élet hordozója. Nem nehéz összerakni, hogy ha étrendünk klorofillban gazdag és vasat is tartalmaz, szervezetünk nagyon egyszerűen tudja előállítani a hemoglobin molekulát. Rendkívül hatékony antioxidáns anyag, már csak ezért is érdemes általában mindenféle zöld színű zöldségfélét, így zöld fűszereket is fogyasztani.

Vitaminok tárházai

Főleg C-vitamint raktároznak a zöld leveles zöldségek, köztük a zöldfűszerek. Mivel hőre bomló vitaminról van szó, bölcsen járunk el, ha a főzés során a friss zöldfűszernek egy részét csak az étel elkészülte után adjuk az ételhez – annál is inkább, mivel a legtöbb zöldfűszer főzés hatására sokat veszít intenzív ízéből. Ráadásul díszítésnek sem utolsó egy friss bazsalikom hajtáscsúcsa vagy egy petrezselyemágacska. Ezeket általában illedelmesen a tányér szélén hagyjuk az étteremben, pedig jobban járnánk, ha az étel részeként megennénk.

Kellemes leheletet biztosítanak

Néhány levél mentát, citromfüvet, zsályát és zöldpetrezselymet a friss lehelet érdekében magában is érdemes elrágcsálni, különösen egy-egy jó kis fokhagymás ebédet követően. A bennük található illóolajok nem csupán kellemes leheletet idéznek elő, hanem antibakteriális hatásuk miatt segítenek a fogszuvasodást okozó baktériumok számának csökkentésében.

Forrás: hazipatika.com

Fotó: Getty Images