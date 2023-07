Öt év alatt 13 351 adag HPV-oltást adtak be Ukrajnában

A humán papillomavírus (rövidítve HPV) a bőrön és a nyálkahártyákon sejtburjánzást okozó víruscsalád. Felelős a közönséges szemölcsök és a nemi szemölcsök (condylomák) megjelenéséért, valamint a méhnyakrák kialakulásáért.

A HPV vírusnak több mint 100 típusa létezik, ezek közül mintegy 40 okozhatja a nemi szervek fertőzését. Legalább 14, úgynevezett „magas kockázatú” HPV-típus okozhat daganatos megbetegedéseket, például a nőknél előforduló méhnyakrákot. Az emlőrák után a méhnyakrák a leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés a 15-44 éves korú európai nők körében. A magas kockázatú HPV-típusok férfiaknál és nőknél egyaránt vezethetnek a végbél és a nemi szervek, illetve a fej és a nyak egyes daganatos megbetegedéséhez. Az alacsony kockázatú HPV-típusok genitális és anális szemölcsöket okozhatnak – írja az Európai Vakcinázási Információs Portál.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a humán papillomavírussal fertőzöttek többsége nem is tud betegségéről, mert előfordulhat, hogy a fertőzés tünetmentes.

A fertőzés átvitelének feltétele a közvetlen bőr-bőr, bőr-nyálkahártya kontaktus, melyre nagyrészt nemi együttlétek során adódik lehetőség, de hétköznapi kontaktussal sem kizárt az átadása (bőrfelületek érintkezése, közös tárgyhasználat, pl. törölközőhasználat).

A partner megfertőzése tünetmentes hordozó állapotban is megtörténik. Esetenként az átadó fél nem is tud betegségéről, mivel nála még nem okozott elváltozásokat a vírus. A HPV lappangási ideje igen hosszú, 3-8 hónap is lehet, így könnyen továbbadható és elkapható a fertőzés – írja a hazipatika.com.

Ma már Ukrajnában is hozzáférhetőek változatos összetételű, a magas rizikójú típusok különböző kombinációit tartalmazó oltóanyagok. Az adott oltás a magas rizikójú típusok (16, 18) ellen nyújt védelmet, és hosszú távon biztosítja az ellenálló képességet az oltott egyén számára a legveszélyesebb szövődmény, a méhnyakrák ellen.

Elsősorban a lányoknak ajánlott a védőoltás, de a fiúk számára is hasznos.

Az egészségügyi minisztérium javaslata szerint a vakcinát a szexuális élet megkezdése előtt kell megkapni, tehát 9-14 éves korban ajánlják. Ám a védőoltás későbbi életkorban, felnőttként is eredményes.

15 év alatti gyermekek két adag vakcinát kapnak, a 15 évnél idősebbek és/vagy HIV-fertőzöttek pedig 3 adagot kapnak.

Az oltás Ukrajnában nem ingyenes. Gyógyszertárakban, magánrendelőkben vagy saját költségen a háziorvosnál is igényelhető.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint az elmúlt 5 évben 13 351 adag HPV-oltást adtak be Ukrajnában.

A minisztérium kihangsúlyozza, hogy nagyon fontos nőknél a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálat is. A méhnyakrákot, illetve a méhnyak szövetei „rákmegelőző” elváltozásait szűrővizsgálattal időben fel lehet ismerni, és lehet kezelni.

A fertőzés elkerülésének fontos része lehet a monogám életmód, mivel az óvszer használat HPV esetén kevésbé hatékony megelőzési mód, mint más nemi betegségeknél.

Kárpátalja.ma