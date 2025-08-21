Riasztó adatok Kárpátaljáról: minden harmadik tbc-halál késői diagnózishoz köthető

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal ülést tartott a kórházvezetők, a szülészeti osztályok, a terhesgondozók vezetői és a régió orvosszakértőinek részvételével. A fő téma az újszülöttek oltása, a tuberkulózis és a HIV előfordulása volt.

2025 első felében Kárpátalján a csecsemők 92,5%-a kapott tuberkulózis elleni oltást, ami meghaladja az átlagos ukrán arányt. Ugyanakkor a hepatitis B vírus elleni oltást csak a gyermekek 64,3%-a kapta meg, ami aggodalomra ad okot az akut hepatitis B esetek számának növekedése miatt.

Kárpátalján minden harmadik, tuberkulózis miatt bekövetkezett haláleset egy frissen diagnosztizált beteghez köthető, amit a késői felismeréssel, valamint a várandósok, egészségügyi dolgozók és más kockázati csoportok elégtelen szűrésével magyaráznak.

A régió jelenleg az ötödik helyen áll Ukrajnában a tuberkulózis előfordulása tekintetében.

Az elmúlt évben nőtt a HIV-tesztelők száma a megyében, és csökkent a pozitív eredmények száma, de egyes esetek továbbra sem diagnosztizáltak, annak ellenére, hogy ingyenes és anobim szolgáltatások állnak rendelkezésre.

Kárpátalja.ma