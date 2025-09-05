Ritka féregfertőzést diagnosztizáltak egy 10 éves gyermeknél Lembergben

Az orvosok egy ritka difilobotriózis esetet rögzítettek Lembergben: egy 10 éves gyermek szervezetében majdnem egyméteres szalagféreg élt. Az orvosok a fertőzést a nyers hal, különösen a sushi gyakori fogyasztásával hozzák összefüggésbe.

A Lemberg Megyei Betegségmegelőzési és Járványellenőrzési Központ jelentése szerint augusztusban a gyermek kórházba került folyamatos fáradtság, étvágytalanság és hasmenés miatt, amelyek több mint fél éve fennálltak. A gyermek külföldön élt, de időnként hazalátogatott rokonaihoz Ukrajnába.

Miután a szülők észlelték a féreg jelenlétét a gyermek székletében, fertőző betegségekre specializálódott orvoshoz fordultak Lembergben. A laborvizsgálatok megerősítették a difilobotriózis diagnózisát.

A difilobotriózis parazitás betegség, amelyet a nyers, nem eléggé átsütött vagy enyhén sózott hal, valamint a halikra fogyasztása okozhat. A kórokozó legtöbbször szalagféreg, amely jelentős méretet érhet el, mint ebben az esetben is.

Az orvosok szerint a gyermek gyakran fogyasztott nyers vagy nem eléggé főzött halat, ami valószínűleg a fertőzés oka volt. Ez az eset az elsőként dokumentált difilobotriózis Lemberg megyében.

A difilobotriózis fő tünetei:

Hányinger, hányás

Hasi fájdalom

Emésztési zavarok (hasmenés, puffadás)

Csökkent étvágy

Általános gyengeség, álmosság, szédülés

Vérszegénység (B12-vitamin hiány miatt)

Súlyos esetekben: a bőr sárgulása, ödémák, láz.

A szakemberek hangsúlyozzák a hal megfelelő hőkezelésének fontosságát, és azt, hogy kerülni kell a nyers halételek fogyasztását a fertőzés megelőzése érdekében.

A Novini Zakarpattya nyomán.

