Sikeres csípőprotézis-műtéten esett át egy 50 éves kárpátaljai nő

Összetett csípőprotézis-műtétet végeztek egy 50 éves kárpátaljai nőn, akinek súlyos ízületi elváltozás miatt már három centiméterrel megrövidült a bal lába, és járása is nehezítetté vált. A beavatkozás után a beteg állapota sikeresen javult, fájdalmai megszűntek, és ismét sántítás nélkül tud járni.

A nő mintegy hat éve küzdött a bal csípőízületét érintő betegséggel. Az idő előrehaladtával a fájdalom egyre erősebbé vált, mozgása beszűkült, járása bizonytalanná vált, bal alsó végtagja pedig három centiméterrel megrövidült. A korábbi konzervatív kezelések csak átmeneti enyhülést hoztak, az utolsó évben azonban már nem bizonyultak hatásosnak.

A Novák Endre Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórházban elvégzett röntgen- és komputertomográfiás vizsgálatok negyedik stádiumú, bal oldali csípőízületi artrózist (coxarthrosist) mutattak ki. A betegséghez a csípőízületi vápa jelentős csontállományhiánya, erős fájdalom, súlyos mozgáskorlátozottság és a bal láb megrövidülése társult.

Az orvosok összetett, cement nélküli teljes bal oldali csípőízületi protézisbeültetést végeztek, amely során a csípőízületi vápa csontállományhiányát titánból készült, trabekuláris augmentummal pótolták.

Ivan Dorohij, a traumatológiai és ortopédiai osztály vezetője elmondta: ilyen összetett beavatkozásra azoknál a betegeknél van szükség, akiknél a csípőízületi vápa csontállománya jelentős mértékben károsodott.

A műtét utáni időszak komplikációk nélkül telt, a nő felépülése sikeres volt. Fájdalmai megszűntek, a végtag rövidülését korrigálták, és ismét sántítás nélkül képes járni.

zokl.itmed.org

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