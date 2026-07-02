Így óvd magad strandoláskor is

Sokan gondolják úgy, hogy a strandolás után jelentkező intimpanaszokat maga a medence, illetve annak higiéniai hiányosságai okozzák. Jó tudni: a klóros víz önmagában nem fertőz, viszont kiirthatja a hüvelyflóra védő hatású baktériumait.

A strandszezon sokak számára egyet jelent a kikapcsolódással, a hűsítő medencékkel és a hosszú vízparti napokkal. Ugyanakkor sok nő tapasztalja azt is, hogy nyáron gyakrabban jelentkeznek kellemetlenségek az intimtájékon: irritáció, viszketés vagy diszkomfortérzés. Ilyenkor gyakran a medence vizét hibáztatjuk, mintha maga a strandolás „fertőzne”, ám a dolog nem ennyire egyszerű.

Hüvelyfertőzések – A klóros víz a hibás, de nem közvetlenül

A medencék klórozása éppen azt a célt szolgálja, hogy a víz higiénikus és biztonságos legyen. A klóros víz tehát önmagában nem fertőzésforrás, ugyanakkor hatással lehet a bőr és az intimterület természetes egyensúlyára. Ennek hátterében az áll, hogy az intimflóra egészséges működésében fontos szerepet játszik a megfelelő pH-érték. A klór ugyanis nemcsak a medencében csökkenti a mikrobák számát, hanem az érzékeny hüvelyi környezetben is megtizedelheti a tejsavtermelő baktériumokat. Ezek hiányában a hüvelyi pH lúgosabb irányba tolódhat. A savas védelem gyengülésével már nincs, ami gátat szabna a hüvelyflórában kis számban jelenlévő gombák vagy baktériumok szaporodásának. Ezért fordulhat elő, hogy egy intenzív strandolós hét vagy nyaralás során egyeseknél kellemetlen tünetek jelentkeznek.

Egyszerű szokásokkal is sokat tehetsz a megelőzésért

Hogyan csökkentheted a nyári intimnyavalyák kockázatát?

Medencézés után válts minél hamarabb száraz fürdőruhára , és ezt tedd meg akkor is, ha izzadás miatt lett nedves az alsóneműd!

, és ezt tedd meg akkor is, ha izzadás miatt lett nedves az alsóneműd! Kerüld a lúgos hatású, illatosított tisztálkodószereket és az intimzuhanyt!

és az intimzuhanyt! A hüvely öntisztuló szerv . Belsőleg tisztogatni tilos, kivéve orvosi utasításra.

. kivéve orvosi utasításra. Használj mindig saját törölközőt, és csak arra ülj!

és csak arra ülj! Ha pedig tudod magadról, hogy hajlamos vagy a hüvelyfertőzésekre, bánj csínján a strandbüfék vonzó, ám szénhidrátokban igen gazdag kínálatával!

Teendők, ha mégis utolér a baj

Ha mégis kialakulnak az intimpanaszok, érdemes minél előbb foglalkozni velük, hogy ne árnyékolják be a nyári kikapcsolódást. A patikákban ma már több olyan, vény nélkül elérhető készítmény is kapható, ami hüvelygomba esetén alkalmazható. A hüvelygombás fertőzésekre jellemző viszkető, égő érzés és a darabos folyás különösen kellemetlen lehet a mindennapokban. Sokak számára fontos szempont, hogy az alkalmazott készítmény ne csak a gombát pusztítsa el, de az irritáló viszketést és égő érzést is enyhítse.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)

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