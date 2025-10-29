Több mint 96 ezer ember szenvedett stroke-ot idén Ukrajnában

2025 eleje óta már több mint 96 000 ember kapott agyvérzést Ukrajnában – közölte az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.

A szakemberek emlékeztetnek: a betegség első jeleinek felismerése és a gyors reagálás az első három órában döntő lehet a beteg életminőségének megőrzésében és a teljes felépülés esélyében.

A szakemberek különösen fontosnak tartják, hogy a stroke világnapján, október 29-én felhívják erre a figyelmet.

A stroke legjellemzőbb tünetei könnyen megjegyezhetők:

a beszéd zavarossá válik, a beteg nem érti a szavakat;

hirtelen arcaszimmetria, „ferde” mosoly;

szédülés, egyensúlyvesztés, hirtelen, erős fejfájás;

látásromlás, kettős látás;

hirtelen gyengeség vagy zsibbadás, leggyakrabban a test egyik oldalán.

Az Egészségügyi Minisztérium jelentése szerint 2024-ben 128 075 embernél diagnosztizáltak stroke-ot, míg 2025 első tíz hónapjában már 96 455 esetet regisztráltak.

A hatékony ellátás érdekében az idén minden régióban frissítették a sürgősségi ellátás útvonalait, így a gyanús eseteket kizárólag olyan kórházakba szállítják, ahol biztosított a magas szintű, térítésmentes ellátás. Jelenleg 191 egészségügyi intézmény szerződött az akut stroke-ellátási csomag keretében.

Az állami ellenőrzések célja a minőségi ellátás fenntartása: 2025-ben öt szakértői munkacsoport ellenőrizte 66 szerződött kórház munkáját.

Az Elérhető gyógyszerek elnevezésű program révén idén több mint 9,4 millió receptet váltottak ki, ami az összes visszatérített recept több mint 70%-a. A programban 290 gyógyszerkészítmény érhető el 26 hatóanyag alapján, főként a szív- és érrendszeri betegségek folyamatos kezelésére.

A stroke-on átesett betegeknek mindössze 13%-a fordult korábban háziorvoshoz, ami a megelőzés hiányosságaira utal. Ennek javítása érdekében 2026. január 1-jén elindul az országos egészségügyi szűrőprogram, amely ingyenes éves kivizsgálást biztosít 40 év feletti személyek számára a szív- és érrendszeri kockázatok korai felismerésére.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: weborvos.hu