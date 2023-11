Súlyos tévhitek a rákról

Tényleg csak az lehet tüdőrákos, aki dohányzik? El lehet kapni a daganatos megbetegedéseket? Valóban belehalhatunk a kemoterápiába? Veszélyes tévhiteket gyűjtöttünk össze.

Sajnos még mindig rengeteg tévhit él a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatban. Sok esetben félreértések vezethetnek súlyos tévedésekhez, amelyek aztán csak tovább ronthatják a betegek állapotát. A The Guardian, a Mayo Clinic, a Cancer Center és a MedicalNewsToday segítségével oszlatjuk el ezeket a tévhiteket.

A rák egy új betegség

Több felfedezés támasztja alá, hogy az embereket és az emberszabású rokonainkat legalább 1,7 millió éve sújtja a rák. 2016-ban dél-afrikai régészek egy korai ember csontvázát fedezték fel, akinek rosszindulatú daganata volt a bal lábujj-csontjában.

Előbb-utóbb lesz egy csodagyógyszer

Sokszor hallhatjuk a rákgyógyszer kifejezést, amivel egyszer majd legyőzhetjük ezt a betegséget. Azonban a rák nem egy betegséget takar, több mint 200 fajtáját különböztetjük meg, amelyeknek nem ugyanazok a tulajdonságaik: például egyesek lassan, mások nagyon gyorsan fejlődnek és terjednek el a szervezetben. Ráadásul a betegek sem ugyanúgy reagálnak a kezelésekre. Ennek eredményeként a rákkezelés egyetlen csodagyógyszer helyett inkább a személyre szabott orvoslás irányába mozdul el.

Az egészséges életmóddal megelőzhető a rák

Valóban sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük a rák kialakulását: abbahagyhatjuk a dohányzást, letehetjük az alkoholt, kiiktathatjuk a feldolgozott húsokat és élelmiszereket az étrendünkből, fogyaszthatunk több rostot stb. Azonban teljesen nem védhetjük ki.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a rákos megbetegedések 30-50%-a megelőzhető. Ugyanakkor a környezeti tényezőkön (az étrendünk során felhalmozott, vagy belélegzett vegyi anyagokon) túl a genetika is szerepet játszik a kialakulásában.

Csak az lehet tüdőrákos, aki dohányzik

Bár való igaz, hogy a tüdőrákos megbetegedésekért 10-ből 7 esetben a dohányzás a felelős, ez nem jelenti azt, hogy a nem dohányzók biztonságban vannak. Egyes kutatások szerint a genetika, a légszennyezésnek, valamint a rákkeltő vegyi anyagoknak (például az azbesztnek vagy a radonnak) való kitettség is hozzájárul a kialakulásához.

A sérült anyajegy bőrrákot okoz

„Az irritációnak kitett, sérült anyajegyet régen mindig eltávolítottuk, ez volt a szakmai elv. Ma már csak a komolyabban sérült anyajegyeket műtjük ki, amelyeket mondjuk leszakít a csúszda, vagy úgy elkaparnak, hogy lejön belőle egy darab. A kis felületes sérüléseket – például ha pattanás nő alatta – csak szoros megfigyelés alatt tartjuk” – magyarázta korábban lapunknak dr. Csete Béla bőrgyógyász, onkológus szakorvos. Az anyajegykövetéshez viszont csak akkor működik, ha a páciens rendszeresen jár kontrollra, és nem nyugszik meg csak azért, mert a vizsgálat időpontjában nincs gond az anyajegyeivel.

Ha valaki naptejet használ, nem kaphat bőrrákot

Hiába kenjük be magunkat fényvédővel napozás előtt, ezzel nem előzzük meg automatikusan a bőrrákot és a melanomát. Dr. Gilde Katalin bőrgyógyász, onkológus azt nyilatkozta, hogy a naptejnek csak akkor van értelme, ha okosan használjuk. „Fontos, hogy a fényvédőt 20-30 perccel azelőtt vigyük fel, mielőtt napra megyünk. Bizonyos időközönként újra kell kenni magunkat – különösen strandoláskor, fürdés, törölközés után -, mert a védelem csak akkor lesz megfelelő” – mondta. Legalább 30-as faktorszámú naptejet használjunk, gyerekek esetében pedig 50-eset, és nagyon ügyeljünk arra, hogy minden testrészt bekenjünk.

A szolárium nagyobb eséllyel okoz bőrrákot a napfénynél

Szakemberek szerint mind a napozás, mind a szolárium tekintetében az a fontos, hogy ésszel csináljuk. Például először csak 1 percet töltsünk szoláriumban, és fokozatosan növeljük a hosszt és a gyakoriságot. „A kettő egymás után viszont nem egészséges. A szoláriumból senki ne menjen a strandra, mert akkor túl nagy dózist fog kapni, ami nem tesz jót a bőrének” – mondta lapunknak Dr. Csete Béla.

Természetes gyógymódokkal legyőzhető a rák

Sokat olvashatunk olyan természetes gyógymódokról, amelyek hatásosnak tartanak a rák megelőzésében és kezelésében, ráadásul olcsóbbak, mint a gyógyszerek.

Ahogy azt lapunknak korábban dr. Csupor Dezső gyógyszerész-fitoterápiás szakember elmondta, az alternatív gyógymódoknak megvan a létjogosultságuk, de a rákkezelésben nem bizonyítható a hatékonyságuk. „A gyömbér széles körben használt gyógynövény, de nincs daganatsejt-ellenes hatása. A kurkuma fogyasztásnak van valamiféle köze a daganatokhoz, csak éppen az összefüggés hibádzik. Akik sok kurkumát esznek, azok körében alacsonyabb a bélrendszeri daganatok előfordulási gyakorisága. Ugyanez a helyzet a zöld tea fogyasztása esetén is. Sokan úgy értelmezik: ha rákos vagy, egyél sok kurkumát és meggyógyulsz. De a kettő nem ugyanaz” – fejtette ki. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az, ami a megelőzésben segíthet, nem jelenti azt, hogy a már meglévő betegség kezelésében is beválik. Ráadásul más típusú sejtek alkotnak például egy petefészek-daganatot, mint egy tüdőrákot, így nem is lehet olyan gyógynövény, ami mindegyikre megoldást nyújthat.

A kemoterápia egyenlő a halálos ítélettel

Gyakori tévhit, a kemoterápia során mérgeket juttatnak az ember szervezetébe, és igazából ez okozza a halálát, nem maga a rák. „Ez a vélekedés talán abból fakadhat, hogy a kemoterápiának szinte mindenkinél jelentkezik valamilyen mellékhatása. De ezek sohasem olyan súlyosak, mint amilyen súlyos következményekkel jár, ha a beteget nem kezeljük megfelelően” – mondta korábban dr. Landherr László onkoradiológus, klinikai onkológus szakorvos.

Dr. Peták István ennek kapcsán az orvos-beteg kommunikáció hiányosságaira hívta fel a figyelmet. Ha kemoterápiával csak a páciens életet tudjuk meghosszabbítani, azt is el kell mondani neki, mert akkor fel sem merül majd olyan, hogy valaki a kemoterápiába hal bele – fejtette ki.

Sokan attól tartanak, hogy maga a kemoterápia fájdalmas, ám ez sem igaz. A vele járó mellékhatások is már kevésbé súlyosak, mint amikor először alkalmazták ezeket a kezeléseket. És bár a hajhullás gyakorlatilag mindenkit érint, aki átesik a kemoterápián, ez az állapot a közhiedelemmel ellentétben nem végleges: az esetek 99%-ában a kezelés vége után visszanő a haj.

C-vitamin kemoterápia helyett

Ahogy azt korábban írtuk, elterjedt, hogy a C-vitamin hatásos lehet a rák gyógyításában, de ez jelenleg nem bizonyított tény. Azt tehát semmilyen esetben nem lehet mondani, hogy valaki a hagyományos onkológiai kezelés helyett kapjon C-vitamint. Hogy kezelés mellett adható-e, az mindig attól függ, hogy milyen terápiáról van szó. Például olyan kezelésnél, amely aktív gyököket generál, és így pusztítja el a daganatsejteket, adása kifejezetten káros, mivel befogja ezeket az aktív gyököket, tehát ilyen esetekben hatástalanítja magát a terápiát. Ugyanez a helyzet a sugárterápiánál, amely szintén szabad gyököket generál, és amelynek hatását gyengíti, vagy akár hatástalanítja is a nagy dózisú C-vitamin.

A rák fertőző

Egyesekben felmerülhet, hogy a rákos személyt kerülni kell, mert átadhatja a betegséget. Ez azzal lehet összefüggésben, hogy egyes vírusok elkapása vezethet daganatos megbetegedés kialakulásához. Ilyen például a humán papillomavírus, azaz a HPV, amely szexuális úton terjed, és többek között méhnyakrákot okozhat. A Hepatitis B és C vírusok szintén szexuális úton, illetve fertőzött injekciós tűk révén adhatók át, és májrákot okozhatnak.

A mammográfia többet árt, mint használ

A mammográfiával kapcsolatban is vannak tévhitek. Egyrészt azért, mert ha kis mennyiségben is, de röntgensugárzással működik. „Használatakor körülbelül akkora sugárterhelés éri az nőket, mintha fölszállnának a repülőre, és elrepülnének New Yorkba. Nem nagy dózisról van tehát szó, hiszen ha ez a mennyiség ártana, a stewardessek nem is dolgozhatnának” – mondta dr. Forrai Gábor radiológus.

Az is fel szokott merülni, hogy a mammográfia alatt összenyomják a mellet, és ez a rák kialakulásához vezet. „Az esetek 90 százalékában a nők nem is éreznek semmit a mammográfia alatt, kellemetlenség csak azoknál jelentkezik, akiknek érzékeny a melle. Aki tud erről az érzékenységről, annak arra kell figyelnie, hogy a vizsgálatra ne a menstruáció előtti héten menjen. Akkor ugyanis tényleg kellemetlenebb lehet a szűrés, bár akkor sem kibírhatatlan” – magyarázta a radiológus.

A sok cukortól gyorsabban nőnek a daganatok

Mindenféle sejt, beleértve a rákos sejteket is, a vércukorból (glükóztól) nyernek energiát. De ha több cukrot adunk a rákos sejteknek, akkor azok nem nőnek gyorsabban. Hasonlóképpen, ha megfosztjuk a rákos sejteket a cukortól, akkor nem lassítjuk növekedésüket.

Az igaz, hogy a rákos sejtek, mivel több energiára van szükségük, több glükózt használnak fel, de ez nem jelenti azt, hogy a cukor hatására gyorsabban növekednének.

A cukorfogyasztásra ugyanakkor érdemes figyelnünk, mert sok egészségügyi problémához vezethet a túlzott bevitel, például elhízáshoz és cukorbetegség kialakulásához. Ezek pedig növelhetik a rák kockázatát.

Fotó: A kemoterápiától valóban kihullik a haj, de ez nem végleges állapot. Forrás: Getty Images