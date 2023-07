Szokások, amelyeket a világ legegészségesebb embereitől eltanulhatunk

Az alábbi szokások közül akár már néhányat is érdemes ellesni, egészségünk meghálálja!

Az úgynevezett kék zónák lakói élnek a legtovább; őket tartják a világ legegészségesebb embereinek is. Nem csoda, ha sokan szeretnénk eltanulni tőlük néhány dolgot, egészségünk támogatásáért és a hosszabb életért. Ilyen lehet például délutáni szokásaik ellesése is, amelyekből ha csak egyet-kettőt az életünk részévé teszünk, egészségünk már hálás lesz érte! A Wellandgood ezekből gyűjtött néhányat.

Mik azok a kék zónák?



Dan Buettner amerikai felfedező és ismeretterjesztő magyarul is olvasható könyve, „A hosszú élet oázisai – Földünk Kék Zónái – A legidősebbek tanai a hosszú életről” tíz éve jelent meg a National Geografic gondozásában. A szerző azoknak a régióknak az életét tanulmányozta, amelyekben az emberek a legmagasabb életkort érik meg. E területeket nevezte el kék zónáknak, és az elmúlt egy évtizedben a kék zónák tapasztalatainak hasznosítását a boldogságkeresés módszereire és az étkezésre is kiterjesztette.

Hogyan telik a délután a kék zónákban?

Az ott élők a délutánt nagyjából ugyanúgy közelítik meg, mint az idő többi részét. Egészséges ételeket fogyasztanak, mozognak, fenntartják társas kapcsolataikat. És bár minden régiónak sajátos délutáni szokásai lehetnek, egy dolog közös bennük: lakóik az alacsony stresszel járó életmódot támogatják, ami mind a hosszú élet, mind a rövidebb távú jóllét szempontjából lényeges.

Ebédeljünk nyugodtan, kellemes társaságban

Míg a világ számos pontján teljesen rendben van az íróasztal mellett elfogyasztott ötperces ebéd, a kék zónák lakói szép nyugodtan ebédelnek, másokkal együtt, a feladataiktól távol. Érdemes tehát ebédszünetben felállni az asztalunk mellől (fizikailag is eltávolodni a feladatainktól), és a kollégáinkkal ebédelni egy közeli étteremben.

A kék zónák lakóit tanulmányozó Dr. Robert Agnello szerint a gyulladáscsökkentő ételekben gazdag étrend is hozzájárul az ott élők egészségéhez, rengeteg vitaminnal és tápanyaggal. Gondoljunk csak a babra, a halra, az olívaolajra, a friss gyümölcsökre, a teljes kiőrlésű gabonafélékre és a leveles zöldekre.

A svédek és a kávészünet



Bár nem tartozik a kék zónák közé, Svédországban is van egy egészséges szokás, a fika, amely egy délutáni szünet. Ez a kávé és a sütemény mellett egy kis csevegést is jelent a kollégákkal (sok cégnél kötelező is).

Milyen délutáni szokásokat leshetünk el még a kék zónák lakóitól?

Az egészséges, jó társaságban elköltött ebéd mellett még számos egészséges délutáni szokást leshetünk el a kék zónákban élőktől. Az egyik, hogy az életükben természetes módon van jelen a mozgás, anélkül, hogy ezen különösebben gondolkodniuk kellene: kertészkednek, biciklivel járnak, fociznak a barátokkal vagy a gyerekeikkel, unokáikkal.

Az is figyelemreméltó, hogy mennyire más az életfelfogásuk: a saját céljukat helyezik előtérbe, és úgy élnek, hogy ennek jegyében teljenek a napjaik, nem a hatékonyság az elsődleges. Vagyis, ahogy Dr. Agnello fogalmaz: „a kék zónákban élők tényleg azért dolgoznak, hogy éljenek, míg a produktív társadalmak nagy részében mi tényleg azért élünk, hogy dolgozzunk”. Érdemes tehát megtalálni a célunkat, közben pedig úgy élni az életünket, hogy annak nem csak egy aspektusa van.

A kék zónák lakói gyakran találnak időt arra is, hogy a szeretteikkel, barátaikkal legyenek, de a nap során a feltöltődésnek is megvan a maga ideje: a délutánjukba általában belefér egy kis sziesztázás, aminek számos egészségügyi előnye lehet. Például egy több mint 20 ezer görög résztvevő bevonásával végzett longitudinális vizsgálat összefüggést talált a rendszeres szunyókálás és a szív egészsége között, ami a hosszú élet megőrzésének egyik kulcseleme, erősítette meg Dr. Robert Agnello.

Forrás: hazipatika.com