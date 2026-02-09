Több mint 1600 ukrán fordult orvoshoz fagyási és kihűlési tünetek miatt januárban
2026 januárjában több mint 1 600 ukrán kért orvosi segítséget a hideg miatt kialakult kihűlés és fagyás tünetei miatt.
A legtöbb eset Dnyipropetrovszk megyében, Kijevben és Harkiv megyében történt.
Kórházi ellátásra összesen 1 469 személy szorult.
Hogyan kerülhetjük el a hideg okozta sérüléseket?
- öltözzön rétegesen, maradjon fizikai aktivitásban,
- kerülje az alkohol fogyasztását a hidegben,
A kihűlés tünetei lehetnek:
- sápadt, hideg, száraz bőr (az ajkak kékesek lehetnek),
- reszketés,
- súlyosabb esetben lassú légzés, kifejezéstelen beszéd.
- Kisgyermekeknél előfordulhat: vörös, hideg bőr, bágyadtság, álmosság, étvágytalanság.
A fagyás jelei:
- szürke-sárga vagy viaszfehér bőrszín
- bizonyos testrészek zsibbadása (különösen az orr, fülek, arc, áll, kéz- és lábujjak),
- érzékelés elvesztése (a bőr nem reagál az érintésre).
Elsősegély fagyás vagy kihűlés esetén:
- először győződjünk meg róla, hogy semmi veszély nem fenyeget minket vagy a sérültet.
- Ezután:
- vigyük a személyt meleg helyre,
- hívjuk a 103-as vagy 112-es segélyhívót,
- óvatosan vegyük le a kesztyűt, cipőt, ékszereket, nedves ruhát,
- takargassuk be takaróval vagy hőtartó fóliával.
- Ha eszméleténél van – adjunk meleg, alkoholmentes italt (tea, víz).
- Ha a személy eszméletlen és nincs életjele – kezdjük meg az újraélesztést.