Több mint 1600 ukrán fordult orvoshoz fagyási és kihűlési tünetek miatt januárban

2026 januárjában több mint 1 600 ukrán kért orvosi segítséget a hideg miatt kialakult kihűlés és fagyás tünetei miatt.

A legtöbb eset Dnyipropetrovszk megyében, Kijevben és Harkiv megyében történt.

Kórházi ellátásra összesen 1 469 személy szorult.

Hogyan kerülhetjük el a hideg okozta sérüléseket?

  • öltözzön rétegesen, maradjon fizikai aktivitásban,
  • kerülje az alkohol fogyasztását a hidegben,

A kihűlés tünetei lehetnek:

  • sápadt, hideg, száraz bőr (az ajkak kékesek lehetnek),
  • reszketés,
  • súlyosabb esetben lassú légzés, kifejezéstelen beszéd.
  • Kisgyermekeknél előfordulhat: vörös, hideg bőr, bágyadtság, álmosság, étvágytalanság.

A fagyás jelei:

  • szürke-sárga vagy viaszfehér bőrszín
  • bizonyos testrészek zsibbadása (különösen az orr, fülek, arc, áll, kéz- és lábujjak),
  • érzékelés elvesztése (a bőr nem reagál az érintésre).

Elsősegély fagyás vagy kihűlés esetén:

  • először győződjünk meg róla, hogy semmi veszély nem fenyeget minket vagy a sérültet.
  •  Ezután:
  • vigyük a személyt meleg helyre,
  • hívjuk a 103-as vagy 112-es segélyhívót,
  • óvatosan vegyük le a kesztyűt, cipőt, ékszereket, nedves ruhát,
  • takargassuk be takaróval vagy hőtartó fóliával.
  • Ha eszméleténél van – adjunk meleg, alkoholmentes italt (tea, víz).
  • Ha a személy eszméletlen és nincs életjele – kezdjük meg az újraélesztést.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a hideg időszakban a megelőzés és a gyors reagálás életmentő lehet.

