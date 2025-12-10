Új projekt indul a Kárpátalja Megyei Gyermekkórházban

Új fejlesztési szakasz indul a Kárpátalja Megyei Gyermekkórház életében, amely több ezer kis páciens számára hozhat korszerűbb egészségügyi ellátást. „A gyermekek egészsége – Ukrajna jövője” című mikroprojekt célja, hogy modern orvosi eszközök beszerzésével javítsa a diagnosztikai és rehabilitációs lehetőségeket.

A kezdeményezés részleteiről Henrich Sasai, a Szlovák Köztársaság ungvári főkonzulja és a gyermekkórház vezetése egyeztetett. A projekt megvalósítása a Szlovák Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (Slovak Aid) támogatásával valósul meg.

A munkácsi intézmény Kárpátalja egyetlen megyei gyermekkórháza, amely mintegy 300 000 gyermeket lát el. A jelenleg használatban lévő orvosi berendezések nagy része elavult, és már nem felel meg az európai uniós egészségügyi standardoknak. Az eszközpark megújítása ezért kulcsfontosságú a korszerű betegellátás biztosításához.

A projekt különös figyelmet fordít azokra a gyerekekre, akik közvetlenül a háború következményei miatt kerültek nehéz helyzetbe. Az új diagnosztikai és kezelési eszközök segítségével gyorsabb felépülésre, hatékonyabb rehabilitációra nyílik lehetőség számukra.

A Slovak Aid támogatása lehetőséget teremt arra, hogy a kórház olyan technológiákhoz jusson, amelyek jelentősen javítják az ellátás színvonalát.

Kárpátalja.ma